Alla Sant'Anna un bilancio sullo stato delle regioni in Italia

Un incontro per affrontare i temi del regionalismo da diverse prospettive. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ospita il convegno ‘Autonomia, autonomie: un bilancio sullo stato delle regioni in Italia’. L’iniziativa, in programma venerdì 28 novembre alle ore 10 presso l’Aula Magna della Scuola, e organizzata dall’Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna e dall’Associazione Gruppo di Pisa, trae spunto dalla presentazione del volume ‘Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Südtirol’, ultima pubblicazione di una serie dedicata all'approfondimento giuridico dei diversi ordinamenti regionali, edita dalla Casa editrice Giappichelli, per tracciare un bilancio sull’autonomia delle regioni in Italia.

Giuristi di numerose università italiane e straniere si confronteranno sui temi del regionalismo: da una prospettiva scientifica, in particolare riflettendo sulla vicenda della collana editoriale e sull'eredità di alcuni studiosi scomparsi che ne hanno curato i volumi; ma anche da un'angolatura più politico-istituzionale, in dialogo con esponenti che possono vantare significative esperienze di governo. Sono previsti gli interventi di Arno Kompatscher, Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, e di Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, che parteciperà al convegno con un messaggio video registrato.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa

