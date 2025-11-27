Alla Sant'Anna un bilancio sullo stato delle regioni in Italia

Scuola e Università Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile
(Foto Scuola Superiore Sant'Anna Pisa)

Un incontro per affrontare i temi del regionalismo da diverse prospettive. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ospita il convegno ‘Autonomia, autonomie: un bilancio sullo stato delle regioni in Italia’. L’iniziativa, in programma venerdì 28 novembre alle ore 10 presso l’Aula Magna della Scuola, e organizzata dall’Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna e dall’Associazione Gruppo di Pisa, trae spunto dalla presentazione del volume ‘Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Südtirol’, ultima pubblicazione di una serie dedicata all'approfondimento giuridico dei diversi ordinamenti regionali, edita dalla Casa editrice Giappichelli, per tracciare un bilancio sull’autonomia delle regioni in Italia.

Giuristi di numerose università italiane e straniere si confronteranno sui temi del regionalismo: da una prospettiva scientifica, in particolare riflettendo sulla vicenda della collana editoriale e sull'eredità di alcuni studiosi scomparsi che ne hanno curato i volumi; ma anche da un'angolatura più politico-istituzionale, in dialogo con esponenti che possono vantare significative esperienze di governo. Sono previsti gli interventi di Arno Kompatscher, Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, e di Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, che parteciperà al convegno con un messaggio video registrato.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Scuola e Università
27 Novembre 2025

Cariplo e Telethon finanziano un progetto UniPi sulle malattie rare

C’è anche un progetto dell’Università di Pisa tra i tre finanziati in Toscana nell’ambito del bando congiunto Fondazione Telethon–Fondazione Cariplo, che nella sua quarta edizione ha destinato 3,6 milioni di [...]

Toscana
Scuola e Università
27 Novembre 2025

Rischio estinzione per 62 piante in Toscana, 41 vivono solo nella regione: la ricerca

In Toscana sono 62 le specie di piante a maggior rischio di scomparsa, concentrate soprattutto negli ambienti umidi, costieri e nelle aree montane più fragili come le Alpi Apuane e [...]

Pisa
Attualità
26 Novembre 2025

Una tesi da 110 e Lode per Filippo Ammannati, studente dell’Università di Pisa con disabilità visiva

Si è laureato con 110 e lode con una tesi dal titolo “Teatro e disabilità visiva. Tecniche e strategie di orientamento e partecipazione” Filippo Ammannati, studente con disabilità visiva del [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina