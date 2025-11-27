Autobus bloccato da un container, la denuncia di Autolinee Toscane nel Livornese

Cronaca Collesalvetti
Condividi su:
Leggi su mobile

at- autolinee toscane informa di aver dato mandato al proprio ufficio legale di agire sia in sede civile che in sede penale nei confronti del proprietario del veicolo che, ieri mattina, ha bloccato il servizio di trasporto pubblico su gomma.

Il fatto è avvenuto mercoledì 26 novembre 2025 verso le ore 06 presso il Park Bologna a Collesalvetti (LI). Qui, l’autobus della Linea extraurbana 380 (PONTEDERA-CENAIA-VICARELLO) è rimasto bloccato, impossibilitato a fare manovra, da un container. Solo a seguito dell’intervento della Polizia Municipale il bus è potuto transitare. Tuttavia, il servizio tpl è rimasto fermo per oltre 30 minuti accumulando forte ritardo e altri bus che dovevano transitare dallo stesso posto sono stati fatti deviare su altri percorsi per evitare il blocco ma allungando i tempi di percorrenza.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

Notizie correlate

Collesalvetti
Cronaca
30 Ottobre 2025

Lavoratore in nero scoperto in un esercizio commerciale a Collesalvetti: attività sospesa

I carabinieri della stazione di Stagno, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro di Livorno, hanno sospeso l'attività di un esercizio commerciale autorizzato alla somministrazione di alimenti a Collesalvetti dopo aver [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Collesalvetti
Cronaca
19 Agosto 2025

Viola il divieto di avvicinamento: arrestato grazie al braccialetto elettronico

Nella notte i Carabinieri della Stazione di Collesalvetti hanno arrestato in flagranza di reato un uomo sulla cinquantina, originario dell’Est Europa e residente in zona, già sottoposto a misura cautelare [...]



Tutte le notizie di Collesalvetti

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina