Autobus bloccato da un container, la denuncia di Autolinee Toscane nel Livornese

at- autolinee toscane informa di aver dato mandato al proprio ufficio legale di agire sia in sede civile che in sede penale nei confronti del proprietario del veicolo che, ieri mattina, ha bloccato il servizio di trasporto pubblico su gomma.

Il fatto è avvenuto mercoledì 26 novembre 2025 verso le ore 06 presso il Park Bologna a Collesalvetti (LI). Qui, l’autobus della Linea extraurbana 380 (PONTEDERA-CENAIA-VICARELLO) è rimasto bloccato, impossibilitato a fare manovra, da un container. Solo a seguito dell’intervento della Polizia Municipale il bus è potuto transitare. Tuttavia, il servizio tpl è rimasto fermo per oltre 30 minuti accumulando forte ritardo e altri bus che dovevano transitare dallo stesso posto sono stati fatti deviare su altri percorsi per evitare il blocco ma allungando i tempi di percorrenza.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

