Autobus per raggiungere gli eventi di Natale: sconti con l'abbonamento in più location

Anche le renne, se potessero, sceglierebbero l’autobus. Infatti, con at – autolinee toscane, il Natale 2025 diventa speciale, conveniente e…verde. Mentre il conto alla rovescia verso le festività natalizie è iniziato, l’azienda di trasporto pubblico della Toscana ha attivato numerose forme di collaborazione e agevolazioni con i vari soggetti che, sul territorio regionale, organizzano e promuovono iniziative tra mercatini, villaggi e incontri ravvicinati con Babbo Natale.

Da Livorno a Montepulciano passando per Pisa, Pontedera quindi Massa Marittima fino a Lucca: sono numerose le location sul territorio toscano, dove gli abbonati ai servizi di trasporto di at potranno vivere l’atmosfera del Natale accedendo a sconti pensati per valorizzare il loro approccio quotidiano green che li vede scegliere l’autobus nelle loro scelte di mobilità giornaliere.

Ad esempio, a Livorno, fino all’Epifania, si svolge il Villaggio di Natale negli spazi di Villa Fabbricotti con varie iniziative in calendario. Non mancherà Babbo Natale: per chi si presenta con l’abbonamento adi servizi di at in corso di validità, il biglietto di ingresso alla Casa di Babbo Natale sarà scontato. Non solo: in collaborazione con il Comune, i servizi urbani della città di Livorno, compresa la Funicolare di Montenero, saranno gratuiti nelle giornate di domenica 7, 14 e 21 dicembre nonché lunedì 8 dicembre 2025.

A Pisa, c’è invece la Fabbrica di Babbo Natale che inaugura proprio domani, venerdì 28 novembre, per proseguire fino al 14 dicembre negli spazi degli Arsenali Repubblicani in via Bonanno Pisano. Anche in questo caso gli abbonati di at possono accedere ad uno sconto sul biglietto di ingresso. A Pontedera fino al 26 dicembre c’è la Baita di Babbo Natale in via della Stazione Vecchia: gli abbonati di at posso accedere ad uno sconto sul prezzo di accesso degli adulti. Inoltre, in collaborazione con il Comune di Pontedera e Unione dei Comuni della Valdera, nella giornata di domenica 7 dicembre, in occasione dei Mercati straordinari di Pontedera, verrà attivata la navetta A, dalle 8 alle 20, e sarà gratuita per gli utenti.

Spostandosi a Montepulciano, in provincia di Siena, prosegue fino al 6 gennaio il Mercatino di Natale con il Castello di Babbo Natale negli spazi della Fortezza. In questo caso at cura anche un servizio navetta, in collaborazione con il Comune di Montepulciano, con un potenziamento rispetto all’anno scorso: attivo nei giorni 29-30 novembre e, a dicembre, nei giorni 6-7-8; 13-14; 20-21 e 26, con orario continuato dalle 10 alle 19 e passaggi ogni 30 minuti circa.

Anche a Massa Marittima, in provincia di Grosseto, chi ha in tasca un abbonamento at potrà, dal 6 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, usufruire di uno sconto sulle consumazioni nelle attività commerciali del centro storico che aderiscono all'iniziativa.

Infine, a Lucca, con un abbonamento at si può accedere a sconti per l’ingresso all’Ice Park di via Vittorio Emanuele II (aperto fino al 22 febbraio 2026, dalle 10 alle 20 da lunedì al giovedì, e dalle 10 alle 24 dal venerdì al sabato, e domenica dalle 10 alle 22).

Tutte le info utili e i dettagli completi delle iniziative natalizie di at sul territorio possono essere consultate al seguente link: at-bus.it/specialenatale.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

