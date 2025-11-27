Casa Parkinson incontra le "future" Case Parkinson, poi una camminata all'Argingrosso

Per la Giornata Nazionale Parkinson (sabato 29) promossa dalla Società Italiana Parkinson Fondazione LimpeDisMov, a Firenze si svolgerà un’iniziativa per parlare della malattia, delle nuove prospettive terapeutiche e soprattutto per condividere l’importanza dello sport e delle attività complementari. Organizzata dalla struttura di Neurologia - Casa Parkinson (il progetto è nato dalla partnership di Asl Toscana centro e Fresco Parkinson Institute) insieme all’Associazione di supporto alle famiglie e ai malati “NoiXParkinson” di Reggio Calabria, l’iniziativa prenderà il via alle 9.15 presso la sede di Casa Parkinson (Casa della Comunità Canova, via Chiusi), con i saluti e i ringraziamenti iniziali. Alle 9.30 si terrà il collegamento on line tra Casa Parkinson di Firenze, un progetto di cui è responsabile la dottoressa Paola Vanni, neurologa del Santa Maria Annunziata esperta della Malattia di Parkinson e dei Parkinsonismi – e le “future” Casa Parkinson.

"La Giornata Nazionale promossa dalla Fondazione LimpeDisMov – dichiara Paola Vanni - rappresenta un tradizionale evento informativo per tutti noi, i pazienti e le loro famiglie coinvolgendo Istituzioni e Associazioni unite per far fronte ad una malattia sempre più frequente ed impattante sulla nostra Società: un messaggio che sottolinea il ruolo fondamentale della collaborazione fra il nostro sistema sanitario e le famiglie dei malati oltre che delle associazioni e delle istituzioni coinvolte".

Alle 9.45 Gino Fantechi (UPD Isolotto/APS Simone Borgheresi ETS) parlerà di "La malattia del Parkinson esperienza di UPD Isolotto" e alle 10 interverrà su "Sport e benefici: i disturbi del movimento" il dottor Luca Benelli, medico specialista dello Sport. Alle 10.45 "Un passo per il Parkinson" insieme per la camminata da Casa Parkinson al Parco Dell’Argingrosso. In contemporanea a Reggio Calabria si terrà la camminata sul Lungomare I. Falcomatà.