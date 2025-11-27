Castelfranco di Sotto piange la scomparsa di Carla Carlesi, maestra e politica

A novantadue anni è scomparsa Carla Carlesi, storica maestra elementare e figura importante per la politica a Castelfranco di Sotto. Aveva militato nella Democrazia Cristiana fino al 1993, poi era entrata nel CDU e in seguito nell'UDC. Ha ricoperto per anni il ruolo di delegata femminile DC, partecipando come membro di diritto alla direzione provinciale del partito. Viene ricordata come un punto di riferimento a Castelfranco - dove è stata consigliera comunale - e nel Cuoio, come una "donna dalla forte personalità e sensibilità sociale". Le esequie si terranno domani venerdì 28 novembre a Castelfranco di Sotto, ore 10.00 nella collegiata di San Pietro Apostolo.

Di seguito il ricordo di Paolo D’Addario, coordinatore provinciale di Noi Moderati.

La sua passione, alimentata da ideali forti che affondavano le proprie radici nella dottrina sociale cristiana, sono state motore per molte iniziative della Democrazia Cristiana provinciale e castelfranchese. Tra il 1990 ed il 1995, a seguito della affermazione della Democrazia Cristiana, risultato primo partito, ed alla contemporanea sconfitta del partito Comunista, nacque una coalizione di centro-sinistra che vedeva oltre la DC, la partecipazione del PSI e del PSDI.

In quei cinque anni si adoperò in consiglio comunale per la crescita sociale, morale ed economica della comunità castelfranchese.

La ricordo appassionata nella sua azione politica ed in quella amministrativa. Sempre documentata sugli argomenti che trattava. Leale nei rapporti con gli amici e con gli avversari. Combattente, determinata ed a tratti tagliente. Mai banale nel confronto politico sia che avvenisse su temi locali, su temi nazionali che di respiro internazionale. La sua partecipazione nei vari consessi era sempre contraddistinta da ineccepibile senso delle istituzioni e rispetto per gli avversari politici.