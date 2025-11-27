Connessioni e storie di successo con la reunion Alumni 2025 dell’Università di Pisa

Una serata dedicata alle ex allieve e agli ex allievi dell’Università di Pisa, quella in programma il 5 dicembre 2025 al Cinema Lumière. Filo conduttore dell'edizione 2025 della reunion annuale della comunità Alumni è la parola “Connessioni”, che rimanda alle relazioni nate nelle aule dell’università, capaci di segnare la propria carriera professionale, e anche alle radici che legano al territorio.

Ad animare la serata saranno alcuni ex allievi ed allieve di spicco, come la conduttrice e giornalista Chiara Piotto, alumna di Lettere, che condurrà e modererà la serata, portando la sua esperienza nel mondo dei media tradizionali e digitali, maturata tra SkyTG24 e Chora&Will Media, dove conduce il podcast “The Essential”.

Con lei ospiti della serata Davide Fiz, alumnus di Economia, nomade digitale e ideatore del progetto Smart Walking, divenuto un punto di riferimento internazionale per il tema del lavoro da remoto e per il suo modo innovativo di coniugare professione e cammini lungo l’Italia. L’artista e divulgatrice Elisa Giannini, alumna di Lettere, in arte Teresa Cinque, che interseca nelle sue opere teatro, scrittura e riflessione sociale; e lo stand-up comedian Antonio Piazza, alumnus di Ingegneria Informatica.

A cura di due ex allieve anche la degustazione con i prodotti di Tunia, azienda vinicola biologica nata in Val di Chiana grazie alla visione delle alumne Chiara Innocenti e Francesca Di Benedetto, impegnate in un progetto che unisce sostenibilità, identità territoriale e qualità enologica.

La reunion sarà non solo un momento di incontro e intrattenimento, ma anche un’occasione per condividere i progetti e le iniziative con cui l’Ateneo intende costruire il futuro della propria comunità Alumni.

Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili all’indirizzo web https://alumni.unipi.it/save-the-date-per-connessioni-la-prima-reunion-degli-alumni-delluniversita-di-pisa/

