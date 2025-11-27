Dalla Regione mezzo milione di euro al Comune di Uzzano per lavori in via Aldo Moro

dalla Regione Uzzano
(foto gonews.it)

La Regione Toscana ha stanziato mezzo milione di euro in favore del Comune di Uzzano (Pt) per concorrere alla realizzazione di marciapiedi, fognatura bianca e impianto di illuminazione in via Aldo Moro.

"Con questo finanziamento – commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani - continua il nostro sostegno ai Comuni della Toscana diffusa affinché possano realizzare opere importanti per i loro cittadini. L’Amministrazione comunale infatti merita di essere aiutata nella sua azione di riqualificazione e ristrutturazione delle infrastrutture urbane. Per questo andremo presto alla stipula di un apposito accordo di programma tra Comune e Regione che erogherà metà della cifra complessiva stanziata nel corso del 2026 e il saldo nel 2027".

Attualmente sono in corso tutte le procedure autorizzative per l’acquisizione di tutte le porzioni interessate dai lavori, il cui costo complessivo è stimato in circa 743.000 euro, 500.000 dei quali finanziati dalla Regione.

Una volta firmato, l’accordo sarà sottoposto a verifiche periodiche. I lavori dovrebbero essere conclusi entro il gennaio 2028 e, in ogni caso non potranno andare oltre il 31 dicembre 2028.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

