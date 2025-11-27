Deforestazione, Lega San Miniato: "Il PD ha votato contro il Comprensorio"

Poche ore fa il Parlamento Europeo ha approvato il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Regolamento sulla deforestazione e sulla possibilità che vengano apportate alcune disposizioni in esso contenute. La decisione è importante perché alcune norme del regolamento sono formulate in modo da danneggiare irrimediabilmente le imprese conciarie a causa degli oneri burocratici e di tracciamento imposti che risultano in alcuni casi addirittura inapplicabili.

Il voto di rinvio e rivalutazione del Regolamento è stato approvato dai Partiti di destra presenti nel Parlamento europeo fra cui FdI Lega e FI, con la opposizione del PD e dei Verdi. Si è quindi replicato il copione del novembre 2024 quando la sinistra si oppose anche all’ora al provvedimento di rinvio e semplificazione del Regolamento. Come già dicemmo un mese fa quando il rinvio sembrava essere a rischio l’interessamento del Pd nei confronti del comprensorio del cuoio non si è visto arrivare, ammesso che sia mai partito. Chiacchiere pre elettorali tante, fatti zero.

Ci auguriamo che questo episodio possa finalmente aprire gli occhi ai molti, anche in settori produttivi, che ancora danno fiducia a quei gruppi politici che sono bravissimi a criticare quotidianamente il Governo italiano, ma che nelle istituzioni europee niente fanno per favorire l’economia italiana né le aziende del compresorio del cuoio.

Lega San Miniato