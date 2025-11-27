“Dire, fare, votare”: nuovo seminario alla Domus Mazziniana

Nuovo seminario di discussione alla Domus Mazziniana, martedì 2 dicembre 2025 alle ore 15:00, a partire dal volume “Dire, fare, votare. Nei teatri per il suffragio. La mobilitazione del 1880-1881 in Italia a favore della riforma elettorale” (Affinità elettive, 2025), curato da Salvatore Botta (Università di Bologna), Fulvio Cammarano (Università di Bologna) e Gian Luca Fruci (Università di Pisa).

Discuteranno con i curatori, e con alcuni degli autori e delle autrici, Fulvio Conti (Università di Firenze) e Pietro Finelli (Domus Mazziniana), con il coordinamento di Marcella Aglietti (Università di Pisa).

L’evento è promosso dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa insieme alla Domus Mazziniana e al Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa.

Il seminario si inserisce nell’ambito del PRIN 2022-KS4TMT “Dire, fare, votare. Mobilitazione per la cittadinanza politica nell’età del suffragio (1819-1920): l’Italia nello spazio euro-atlantico”, finanziato dell’Unione europea, attraverso il fondo NextGenerationEU, e dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Ingresso libero alla Domus Mazziniana, che trasmetterà l’incontro in diretta streaming suoi propri canali social Facebook e YouTube.

Fonte: Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni – Pisa