Distaccamento comunale di Sovigliana, il consigliere Varrecchia: "Ufficio chiuso, cittadini in difficoltà"

Cancelli chiusi e cittadini in difficoltà. È la denuncia del consigliere comunale Egidio Varrecchia, che questa mattina si è recato personalmente al Distaccamento comunale di Sovigliana trovandolo non operativo. Un episodio che, secondo l'esponente di minoranza, conferma criticità già note e sempre più pesanti per la frazione più popolosa del territorio vinciatino.

Il Distaccamento, spiega Varrecchia, apre soltanto tre mattine a settimana – lunedì, mercoledì e venerdì – oltre al giovedì pomeriggio. Una disponibilità giudicata “insufficiente e inadeguata” per un’area che concentra la maggior parte dei residenti del comune e che, per questo, richiederebbe un presidio amministrativo stabile e facilmente accessibile.

Il consigliere porta anche il proprio esempio personale: lavorando su turni mattutini per l’intera settimana, gli sarebbe impossibile accedere ai servizi fino al successivo giovedì pomeriggio, con inevitabili ritardi nella gestione di pratiche urgenti. Un disagio che, sottolinea, riguarda molti cittadini, in particolare lavoratori, studenti e anziani.

“Si parlava di migliorare l’efficienza dei servizi comunali, ma qui la situazione sembra peggiorata”, afferma Varrecchia, che definisce “inaccettabile” l’attuale organizzazione del distaccamento di Sovigliana.

Il consigliere chiede all’Amministrazione un intervento immediato, indicando tre priorità: rivedere gli orari di apertura, ampliare l’accesso al pubblico e valutare soluzioni integrative come aperture prefestive o un’estensione degli orari pomeridiani.

“I cittadini di Sovigliana – conclude – meritano servizi pienamente funzionanti, non disagi e promesse rimaste sulla carta.”

