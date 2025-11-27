Ex marito la aggredisce in centro a Firenze, donna ferita al volto con un coltello

Una donna è stata aggredita e ferita al volto dall’ex marito in via Solferino, nel centro di Firenze. L’episodio risale a due sere fa ed è stato reso noto dai carabinieri. La vittima, colpita più volte con un coltello, è stata portata all’ospedale Santa Maria Nuova, dove i medici le hanno dato 20 giorni di prognosi.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe attirato l’ex moglie fuori casa con un pretesto, per poi assalirla alle spalle. Le urla della donna hanno richiamato alcuni passanti che sono intervenuti, costringendo l’aggressore alla fuga. Poco dopo, l’uomo – ancora armato – è stato individuato e bloccato in via il Prato da una pattuglia del Radiomobile, con il supporto della polizia municipale.

Dalle indagini è emerso un presunto quadro di violenze fisiche e psicologiche che andrebbe avanti da circa un anno, già oggetto di una precedente denuncia poi ritirata dalla vittima. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.