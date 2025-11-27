Falchi lascia Sesto e va in Consiglio regionale: subentra la vice Pecchioli

Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino ha approvato nella seduta di oggi, giovedì 27 novembre, la delibera che accerta in via definitiva la “condizione di incompatibilità del sindaco a seguito dell'elezione a consigliere della Regione Toscana” con “contestuale dichiarazione di decadenza” ai sensi dell’articolo 69 del Testo Unico degli Enti Locali (Decreto legislativa 267/2000).

L’atto è stato approvato con 16 voti favorevoli e tre astenuti.

Il sindaco Lorenzo Falchi è stato dichiarato pertanto decaduto dalla carica.

Ai sensi dell’articolo 53 del TUEL, seppur formalmente sciolto, il Consiglio comunale resterà in carica con pienezza di poteri fino alle elezioni che si terranno la prossima primavera. Fino ad allora funzioni e atti del sindaco saranno svolti dalla vicesindaca Claudia Pecchioli, alla guida della giunta comunale come facente funzione di sindaco con piena titolarità delle competenze.

Claudia Pecchioli, 33 anni, è stata nominata vicesindaca all’inizio del secondo mandato di Falchi con deleghe a protezione civile, lavori pubblici, mobilità, attività produttive. In precedenza era stata consigliera comunale dal 2014 al 2015.

Laureata con lode in giurisprudenza con una tesi di diritto amministrativo dell’Unione Europea, è attualmente funzionaria presso il Comune di Campi Bisenzio.

Fonte: Comune di Sesto Fiorentino