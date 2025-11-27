Fucecchio si prepara per le Feste: il programma degli eventi

Nel periodo più atteso dell’anno, quando le luci si accendono e l’atmosfera si riempie di colori, profumi e tradizioni, Fucecchio si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni, comunità e magia. Fino al 6 gennaio l’intero territorio comunale – dal centro storico alle frazioni – diventa il palcoscenico di un fitto e variegato calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, bambini, giovani e visitatori di ogni età. Le strade, le piazze e gli spazi culturali si trasformano in luoghi di incontro, dove la calda atmosfera natalizia avvolge chiunque passeggi tra vetrine decorate, addobbi scintillanti e iniziative che celebrano l’arrivo delle festività.

Per oltre un mese, il programma propone eventi capaci di unire tradizione, creatività e divertimento: spettacoli itineranti, laboratori manuali per i più piccoli, concerti che spaziano dalla musica classica alle sonorità moderne, mercatini artigianali ricchi di prodotti tipici e idee regalo, attrazioni tematiche e iniziative dedicate allo shopping natalizio che animano le vie del centro. Ogni appuntamento è pensato per far vivere un’esperienza coinvolgente e unica, portando la magia delle feste in ogni angolo della città.

Grazie all’impegno del Comune di Fucecchio e alla preziosa collaborazione delle associazioni locali (Pro Loco, Ccn, contrada Porta Raimonda, Madonna delle Cinque Vie, contrada Porta Bernarda, Fotoclub e non solo), la città si trasforma in un grande villaggio natalizio diffuso, capace di unire passato e presente, tradizione e fantasia. Dal magico mondo di Babbo Natale con Natalia al Parco Corsini – dove i bambini possono immergersi in un’atmosfera fiabesca fatta di giochi, letture animate e incontri speciali – alle iniziative culturali e musicali che risuonano nei luoghi simbolo del territorio, ogni momento contribuisce a costruire un percorso emozionante verso il Natale.

Le vie del centro storico prendono vita grazie ad attività animate, spettacoli di strada, performance artistiche e momenti di socialità che favoriscono lo spirito di condivisione tipico delle feste. I concerti che accompagneranno le festività, alcuni dei quali in luoghi suggestivi e carichi di storia, invitano a riscoprire il valore della musica come linguaggio universale capace di unire e avvicinare le persone.In piazza Montanelli sarà di nuovo presente la pista sul ghiaccio, grazie alla collaborazione con la ditta Moruzzi ed Equipe Viaggi. Il sei gennaio, inoltre, sarà estratto il fortunato vincitore del concorso "Pattina e vinci e vai in vacanza", promosso dal Ccn e che mette in palio un buono vacanza per i clienti delle attività del centro commerciale naturale.

Quello di Fucecchio è un progetto corale che mette al centro la comunità, valorizza le sue energie e invita cittadini e turisti a riscoprire la bellezza dello stare insieme, in un periodo in cui la città mostra il meglio di sé. Un invito a vivere la magia del Natale non solo come festa, ma come occasione per rinsaldare legami, creare ricordi e condividere momenti di gioia autentica.

Qui tutto il programma.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa