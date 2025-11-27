GEVI vince la seconda edizione dell'Energy Innovation Cup di Enegan e IAG

GEVI, startup con sede a Pontedera, si aggiudica la seconda edizione dell’Energy Innovation Cup, l’iniziativa promossa da Enegan e IAG dedicata alle startup che sviluppano soluzioni energetiche innovative e sostenibili. La giovane impresa, che progetta turbine eoliche verticali intelligenti, si distingue per l’uso di intelligenza artificiale autoapprendente, capace di adattare le turbine a qualsiasi condizione di vento, anche in contesti urbani o su tetti con venti ridotti.

La competizione, giunta alla sua seconda edizione, ha visto la partecipazione di oltre 25 startup, selezionate da Enegan e IAG tra le 358 candidate provenienti da tutto il mondo. I progetti presentati hanno spaziato dall’ottimizzazione del consumo energetico tramite intelligenza artificiale, a piattaforme digitali per la gestione sostenibile delle aziende, fino a nuove tecnologie per produzione, stoccaggio e distribuzione di energie rinnovabili.

Walter Bucelli, Direttore Generale di Enegan, ha commentato: "Siamo arrivati alla seconda edizione della Innovation Cup. È stata un’edizione importante in cui abbiamo esplorato il mondo: alla fine ha vinto GEVI, una startup che caso vuole è toscana, di Pontedera, e che ci ha proposto un’idea innovativa che ci ha appassionato. In ottica di energia green ben si coniuga con il nostro modello di vendita a beneficio dei clienti ma - soprattutto - dell’ambiente".

Durante l’evento conclusivo, tenutosi presso gli uffici Enegan a Vinci, le tre startup finaliste hanno presentato i loro progetti a manager, investitori e rappresentanti di grandi aziende. La vittoria di GEVI apre alla startup opportunità di collaborazione con Enegan per sviluppare progetti concreti nell’ambito della green economy.

Edoardo Simonelli, co-founder di GEVI, ha dichiarato: "Siamo una startup che progetta e costruisce turbine eoliche intelligenti che si possono adattare a tutte le condizioni di vento e a tutti i tipi di installazione. Il nostro obiettivo è portare l’eolico distribuito in ambiente urbano e industriale, dove ad oggi non esiste ancora, e integrarlo con il pannello solare per aumentare la produzione globale di energia rinnovabile. È un’emozione e un traguardo importante perché possiamo avviare una collaborazione con un partner strategico come Enegan".

Tra le altre finaliste, DEC Energy - che si è aggiudicata il secondo posto - si è distinta con una proposta di impianti fotovoltaici off-site per aziende europee, con produzione autonoma di certificati green. Nicola Scarinzi, CEO e co-founder, ha commentato: "È un piacere ricevere un riconoscimento da Enegan e IAG in occasione di questa Innovation Challenge. È sempre motivante vedere il nostro impegno e la nostra value proposition apprezzati da attori di settore".

La seconda edizione dell’Energy Innovation Cup conferma il suo ruolo di catalizzatore per l’innovazione nel settore Cleantech, promuovendo idee e progetti capaci di guidare la transizione verso un futuro energetico più sostenibile. Come sottolineato da Carlo Tassi, Presidente di IAG: "La nostra missione è creare connessioni tra realtà innovative e aziende affermate, trasformando le idee in opportunità concrete e progetti di valore. Siamo entusiasti di portare avanti questa iniziativa con Enegan: in un momento in cui la sostenibilità è sempre più centrale, vogliamo sostenere progetti capaci di fare la differenza e lasciare un impatto reale sul futuro".

La Innovation Cup si è rivelata dunque un’iniziativa di successo, offrendo visibilità, collaborazioni e supporto a startup emergenti, come spiega Andrea Guarducci, Presidente di Enegan: "Siamo davvero orgogliosi di aver dato continuità al progetto Innovation Cup. Sostenere startup con idee innovative nel nostro settore, oltre ad essere un’attività che le aziende dovrebbero prendere come mission rappresenta, per noi, un valore aggiunto. Già dopo la prima edizione abbiamo avuto modo di collaborare con la startup vincitrice e con il suo progetto rivoluzionario. Anche per questa edizione, siamo convinti che potranno nascere nuove opportunità di business. Grazie ad Innovation Cup abbiamo modo di unire competenze e sviluppare sinergie che consentono di valorizzare le idee vincenti per il futuro. Ringraziamo IAG e tutte le startup che hanno partecipato a questa iniziativa, con la speranza che ci siano sempre più occasioni per stimolare e premiare i giovani imprenditori che hanno come filosofia un mondo migliore e più sostenibile".

