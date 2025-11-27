IIS Roncalli di Poggibonsi: al via gli open day

Al via gli open day all’IIS Roncalli di Poggibonsi. L’istituto valdelsano riapre le proprie porte a famiglie, studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado per presentare la propria offerta formativa con quattro appuntamenti tra il 29 novembre 2025 e il 17 gennaio 2026.

Tre i sabato pomeriggio: il 29 novembre, il 13 dicembre e il 17 gennaio, dalle 16:00 alle 19:00. È un’occasione per visitare la scuola e i suoi numerosi laboratori innovativi, per scoprire l’ampia offerta formativa comprensiva di ben otto indirizzi nei tre settori: tecnologico, economico e liceo scientifico delle scienze applicate. Genitori e alunni che parteciperanno all'open day potranno acquisire informazioni rispetto agli indirizzi e alla progettualità della scuola, visitare gli spazi e i laboratori.

"Il nostro istituto è una realtà scolastica moderna e dinamica che ha solide radici nel territorio della Val d’Elsa e un’innata capacità di guardare verso il futuro” - commenta il dirigente scolastico Federico Frati - “Come il nostro edificio scolastico che si colloca nel paesaggio rurale portando un segno di innovazione, anche l’impianto formativo dimostra di saper interpretare bene i bisogni di una società in continuo cambiamento. I molteplici indirizzi di cui la scuola è costituita rappresentano infatti altrettante porte di accesso a settori strategici delle professioni future. Sia passando attraverso il mondo universitario, a cui approda circa il 60% dei nostri studenti, che accedendo direttamente al mondo del lavoro, il percorso di vita dei ragazzi parte da un innesco potente. Poi trovare lavoro sarà abbastanza facile perché le aziende del territorio guardano con grande interesse ai nostri studenti, ben preparati sia sul piano tecnico che su quello culturale. Ma non è detto che il loro percorso si fermi qui…

Il segreto del Roncalli potrebbe essere sintetizzato nello slogan “pensare globale, agire locale”. Per questo da anni investiamo con convinzione nei progetti di mobilità europea, “Erasmus+”, e siamo il riferimento provinciale delle “Scuole green”. Al tempo stesso sappiamo calare questa visione internazionale in un’offerta formativa che dà largo spazio alla didattica laboratoriale e all’acquisizione di nuove competenze da spendere nella realtà intorno a noi. Da quest’anno, inoltre, abbiamo scelto di potenziare ulteriormente lo spirito critico degli studenti, un elemento imprescindibile per affrontare consapevolmente le sfide del presente, tra cui l’intelligenza artificiale e le insidie di un’informazione malata che sembra minacciare perfino la nostra democrazia. Nella natura dei nostri indirizzi è previsto che la teoria sia sottoposta ad una validazione pratica e viceversa garantendo ai ragazzi spazio per fare e costruire conoscenza in modo attivo. Questo deve valere anche per la loro coscienza civile. I cinque anni di crescita passati sui banchi del Roncalli possono diventare quindi l’imprinting decisivo per formare cittadini competenti, sensibili, capaci di autonomia e visione, quindi protagonisti del proprio futuro.

Gli open day saranno l’occasione perfetta per conoscere dall’interno la nostra scuola, incontrare docenti e studenti, visitare i laboratori, scoprire le attività e vivere in prima persona l’energia che ci caratterizza. Invitiamo famiglie e studenti a scoprire tutti i nostri indirizzi: Economico/sportivo articolato in Amministrazione Finanza e Marketing, anche con la curvatura Management dello Sport, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali; Turismo; Meccanica e Meccatronica; Elettronica ed Elettrotecnica; Costruzioni Ambiente e Territorio; Liceo delle Scienze Applicate.”

Per partecipare agli open day è necessario prenotarsi scegliendo il giorno e l’orario prescelto attraverso l’apposito form presente nella sezione Orientamento sul sito www.iisroncalli.edu.it

Fonte: Ufficio Stampa