Incendio in un'abitazione a Cascina, una persona soccorsa

Cronaca
Incendio in un appartamento a Cascina nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le fiamme, nell'abitazione disposta su due piani, si sono sviluppate dalla cucina: la squadra dei vigili del fuoco ha prontamente estinto l'incendio, mettendo i sicurezza i luoghi dell'intervento.

Una persona in via precauzionale è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Cisanello di Pisa per accertamenti. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

