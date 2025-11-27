Interruzione idrica programmata nel comune di Pontedera

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, lunedì 1° dicembre dalle ore 8.30 alle 17.30 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie della Cartiera, dei Ciliegi, del Pino, della Fornace, dei Girasoli, del Mulino, Platano, degli Ulivi, e Valdera Pontederese (nel tratto compreso tra le vie del Crocicchio e del Pino) a La Borra; nelle vie della Ciminiera (nel tratto compreso tra le vie della Fornace e Podere degli Olmi) e della Fornace (nel tratto compreso tra le vie della Ciminiera e Verga) a Santa Lucia.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, e abbassamenti di pressione - estesi anche alle restanti parti di La Borra e Santa Lucia - comunque destinati a esaurirsi gradualmente. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo ovvero a martedì 2 dicembre con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA