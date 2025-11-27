La Camera di Commercio di Firenze: "Bene il recupero dell’ex chiesa di S.Carlo"

“Bella notizia la fine dei lavori di riqualificazione in Oltrarno dell’ex chiesa di San Carlo de’ Barnabiti, riqualificazione a cui la Camera di commercio di Firenze ha contribuito in maniera sostanziosa nei lunghi anni della ristrutturazione”. Lo afferma il presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti. “Confidiamo – aggiunge - che dal processo partecipativo per la raccolta di idee sull’impiego dell’immobile arrivino idee interessanti e originali, che tengano conto della forte vocazione artigianale di quella parte di città”.
Fonte: Camera di Commercio di Firenze
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
Firenze
Attualità
27 Novembre 2025
Si terrà Presso l’Hotel Baglioni di Firenze, in data 29 novembre, l’evento “Amiloidosi cardiaca: una rete multidisciplinare di gestione integrata ospedale–territorio”, organizzato dall’Ambulatorio Cardiomiopatie della SOS Cardiologia del Nuovo Ospedale del Mugello. [...]
Firenze
Attualità
27 Novembre 2025
Firenze potrebbe dire addio al servizio di monopattini elettrici in sharing, con una decisione che diverrebbe definitiva il 1° aprile 2026 e che verrebbe compensata da un aumento del numero [...]
Toscana
Cronaca
27 Novembre 2025
Un uomo residente nel Mugello è stato arrestato martedì sera, 25 novembre, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze con l’accusa di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia ai danni [...]
<< Indietro