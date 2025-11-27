La Camera di Commercio di Firenze: "Bene il recupero dell’ex chiesa di S.Carlo"

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

“Bella notizia la fine dei lavori di riqualificazione in Oltrarno dell’ex chiesa di San Carlo de’ Barnabiti, riqualificazione a cui la Camera di commercio di Firenze ha contribuito in maniera sostanziosa nei lunghi anni della ristrutturazione”. Lo afferma il presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti. “Confidiamo – aggiunge - che dal processo partecipativo per la raccolta di idee sull’impiego dell’immobile arrivino idee interessanti e originali, che tengano conto della forte vocazione artigianale di quella parte di città”.

Fonte: Camera di Commercio di Firenze

Notizie correlate

Firenze
Attualità
27 Novembre 2025

Amiloidosi cardiaca: convegno a Firenze per una rete integrata ospedale–territorio

Si terrà Presso l’Hotel Baglioni di Firenze, in data 29 novembre,  l’evento “Amiloidosi cardiaca: una rete multidisciplinare di gestione integrata ospedale–territorio”, organizzato dall’Ambulatorio Cardiomiopatie della SOS Cardiologia del Nuovo Ospedale del Mugello. [...]

Firenze
Attualità
27 Novembre 2025

Stop ai monopattini in sharing a Firenze, Legambiente: "Grave passo indietro verso mobilità sostenibile"

Firenze potrebbe dire addio al servizio di monopattini elettrici in sharing, con una decisione che diverrebbe definitiva il 1° aprile 2026 e che verrebbe compensata da un aumento del numero [...]

Toscana
Cronaca
27 Novembre 2025

Aggredisce l’ex moglie in strada: arrestato un uomo del Mugello

Un uomo residente nel Mugello è stato arrestato martedì sera, 25 novembre, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze con l’accusa di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia ai danni [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina