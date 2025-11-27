La Polizia Municipale dell'Empolese Valdelsa ricevuta in Vaticano dal Papa

Giornata storica per la Polizia Locale il cui personale con il Comandante Massimo Luschi, il Presidente dell'Unione dei Comuni e Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, con il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi, hanno avuto l'opportunità di partecipare al pellegrinaggio giubilare.

“Accompagnare il corpo della nostra Polizia Locale in questo pellegrinaggio giubilare a Roma è stata una grande emozione, sono state due giornate importanti anche per il bel clima di famiglia che si è respirato stando insieme a loro. Un grazie particolare a tutti coloro che si sono adoperati per la perfetta riuscita del viaggio. L’incontro con Papa Leone rimarrà nella piccola storia della nostra unione.” dichiarano i sindaci Mugnaini e Pomponi.

La delegazione accompagnata dal Cerimoniere Cav.Vieri Lascialfari che ha curato l'organizzazione del viaggio, è giunta a Roma il giorno precedente dell'udienza del mercoledì, recandosi in visita al Borgo di Castel Gandolfo dove hanno potuto visitare il Palazzo Apostolico ed i Giardini delle Ville Pontificie nel Borgo Laudato Si'.

La Polizia Locale dopo uno speciale momento di preghiera nella Basilica di San Pietro, incontrando il Santo Padre sul sagrato, gli ha fatto, di alcuni doni, tra questi una grande ceramica in terracotta ingeliva invetriata, tipica della Valdelsa raffigurante la riproduzione di Madonna con Bambinello in piedi, con in mano una melagrana segno della passione che Gesù avrebbe dovuto subire per la Redenzione con il suo sangue per la salvezza dell'umanità. Ai piedi della riproduzione presente nei tipici tabernacoli delle campagne toscane, è riportata la frase del Sommo Poeta Dante Alighieri nel Canto XXXIII del Paradiso: "Vergine Madre Figlia del tuo figlio". Donato anche al Pontefice di una mattonella sempre in ceramica con decorato lo stemma della Polizia Locale autografato sul retro da tutti i partecipanti al giubileo.

Papa Leone XIV facendo uno strappo al protocollo ha apposto la sua firma sul crest della Polizia Locale.

"Veramente una grande gioia essere a Roma in questo speciale Anno Santo, - ha commentato il Comandante Generale Massimo Luschi - non potevamo non mancare assieme ai colleghi della Polizia Locale che ogni giorno con il loro servizio si adoperano nell'aiutare con la loro professionalità la cittadinanza. Già tutti insieme partecipammo al precedente Giubileo straordinario del 2015. Emozionante oltrepassare tutti assieme, alle nostre famiglie la Porta Santa delle Basiliche papali nell'Urbe, aver potuto ieri pregare sulla tomba di Papa Francesco ed incontrare personalmente oggi nella gremita piazza di pellegrini il suo Successore sul Soglio dell'Apostolo Pietro, Papa Leone XIV. Giornata storica per la nostra Polizia che sempre custidiremo nei nostri cuori e nella storia del nostro Comando."

Notizie correlate