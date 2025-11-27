La Torre di Pisa all'uncinetto anteprima de La Via dei Presepi

Si svolgerà dal 6 dicembre al 18 gennaio prossimi, a Cerreto Guidi, la XIV edizione della Via dei Presepi. Diventata in pochi anni meta di numerosi visitatori, la manifestazione è cresciuta notevolmente e si annuncia ancora una volta interessante e ricca di novità.

Una di queste, destinata a diventare una delle attrazioni di questa edizione, è il nuovo capolavoro realizzato da Gessica Mancini e dalle dame all’uncinetto. Per la verità sono molte più numerose le persone coinvolte nel lavoro, anche attraverso i social, in Italia e all’estero.

Per realizzare interamente all’uncinetto la Torre di Pisa, è servito un anno e mezzo di lavoro. La Torre, alta due metri e mezzo, è composta da 180 colonne ed altrettanti archi.

Per inaugurarla, è prevista un’anteprima domenica 30 novembre alle ore 15,00, in occasione della Festa della Toscana, presso la sede del Presepe all’uncinetto, in Via Saccenti.

Sempre domenica 30 novembre da segnalare l’estemporanea di pittura “Aspettando il Natale”, il laboratorio all’uncinetto e il laboratorio di ceramica.

