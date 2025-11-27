La Torre di Pisa all'uncinetto anteprima de La Via dei Presepi

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Si svolgerà dal 6 dicembre al 18 gennaio prossimi, a Cerreto Guidi, la XIV edizione della Via dei Presepi.  Diventata in pochi anni meta di numerosi visitatori, la manifestazione è cresciuta notevolmente e si annuncia ancora una volta interessante e ricca di novità.

Una di queste, destinata a diventare una delle attrazioni di questa edizione, è il nuovo capolavoro realizzato da Gessica Mancini e dalle dame all’uncinetto. Per la verità sono molte più numerose le persone coinvolte nel lavoro, anche attraverso i social, in Italia e all’estero.

Per realizzare interamente all’uncinetto la Torre di Pisa, è servito un anno e mezzo di lavoro. La Torre, alta due metri e mezzo, è composta da 180 colonne ed altrettanti archi.

Per inaugurarla, è prevista un’anteprima domenica 30 novembre alle ore 15,00, in occasione della Festa della Toscana, presso la sede del Presepe all’uncinetto, in Via Saccenti.

Sempre domenica 30 novembre da segnalare l’estemporanea di pittura “Aspettando il Natale”, il laboratorio all’uncinetto e il laboratorio di ceramica.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
25 Novembre 2025

Convocato per il consiglio comunale di Cerreto Guidi, ecco di cosa si discuterà

E’convocato per Giovedì 27 novembre, alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono cinque gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Ordine del giorno: 1.     Comunicazioni del [...]

Castelfiorentino
Attualità
24 Novembre 2025

Lavori alla rete idrica, disagi a Castelfiorentino e Cerreto Guidi

Due interventi sulla rete idrica programmati da Acque Spa comporteranno sospensioni dell’erogazione dell’acqua nella giornata di giovedì 27 novembre, con possibili slittamenti al giorno successivo in caso di maltempo. A [...]

Cerreto Guidi
Attualità
21 Novembre 2025

Problemi alla linea telefonica a Stabbia, in via di risoluzione i problemi dopo dismissione di un’antenna

Da alcune settimane, nella frazione di Stabbia, si registrano disagi per le cadute di segnale, a causa della dismissione di una vecchia antenna telefonica. L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina