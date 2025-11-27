Nasce Piazzale pulito, il gruppo di cittadini che cura il cuore di Capanne

“Piazzale pulito” è il nome di un gruppo di cittadini che ogni settimana si riunisce in piazza Vittorio Veneto a Capanne per ripulirla da cartacce, bottiglie e sigarette. «Siamo un gruppo di pensionati – racconta Fabrizio Susini – e spesso ci troviamo qui su queste panchine a parlare di sport, di politica e di quello che non va. Un giorno ho detto: “ma perché invece di parlare non ci si mette a togliere un po’ di cartacce?” E così è stato: una mattina ci siamo ritrovati armati di guanti e sacchetti e abbiamo iniziato a pulire il piazzale. Abbiamo capito subito che si poteva fare sul serio».

«Ringraziamo i volontari e le volontarie di Capanne per aver scelto di prendersi cura di questo spazio pubblico – hanno detto la sindaca Linda Vanni e gli assessori Kendra Fiumanò e Andrea Marino. Appena il gruppo del Piazzale ci ha espresso questa volontà abbiamo contattato la sezione Auser di Montopoli, associazione che vanta già una convenzione con il Comune per il taglio del verde e il decoro. Il tempo che dedicano al bene pubblico è un dono enorme per l’intera comunità e per questo ci auguriamo che altre persone possano aggiungersi a loro e che possano nascere altri gruppi di questo tipo nelle altre frazioni del Comune».

Da quel momento il gruppo si dà appuntamento via chat, settimana dopo settimana. I componenti sono una decina e si dividono le zone della piazza.

«La loro azione – proseguono i due assessori – lancia un messaggio forte: tutti e tutte noi dobbiamo voler bene ai luoghi che abitiamo, perché ognuno può fare la differenza».

Nei giorni scorsi, in occasione della giornata contro la violenza di genere, i volontari e le volontarie hanno ridipinto la panchina rossa dedicata alla giovane vittima di femminicidio Elisa Amato.

«I nostri volontari - spiega la presidente Auser Marina Remorini - come da convenzione con l'amministrazione comunale, si occupano del decoro urbano del territorio ma siamo consapevoli che ciò non è sufficiente. Per questo motivo abbiamo supportato l'iniziativa del gruppo "Piazzale pulito" che sono diventati volontari dell'associazione. È nostra intenzione estendere la loro iniziativa anche alle altre frazioni del territorio comunale, "adottare" spazi comuni e prendersene cura. La collaborazione dei cittadini che hanno po' di tempo libero da dedicare è fondamentale. Il nostro invito, quindi, è quello di contattarci per far crescere l'associazione nell'ottica del voler bene a chi e a ciò che ci circonda».

