Olivicoltura, Confagricoltura Toscana: "Il tempo è scaduto, serve agire adesso per recuperare competitività"

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Abbiamo molte olivicolture, tutte da salvaguardare, ma quello che non dobbiamo fare è attendere gli eventi. Il tempo è scaduto. Serve agire tempestivamente per recuperare lo stallo degli ultimi lustri”.

A dirlo il presidente di Confagricoltura Toscana, Carlo Bartolini Baldelli, durante l’appuntamento “Olivicoltura: fra impresa e paesaggio”, promosso da Confagricoltura Toscana nell’ambito della rubrica “Toscana & Agricoltura” in diretta su Italia 7 e sul canale YouTube dell’associazione nel quale sono intervenuti anche Marco Vieri (Università di Firenze), Gennaro Giliberti (Regione Toscana) e Simone Guercini (Università di Firenze e Fondazione Pin), delineando criticità e possibili traiettorie di sviluppo.

“Abbiamo perso competitività soprattutto in termini di quantità – ha proseguito Bartolini Baldelli – e questo penalizza la nostra presenza sui mercati, che pure continuano a riconoscere all’Evo toscano una qualità superiore. L’innovazione e l’applicazione della ricerca non sono più un’opzione: sono indispensabili”.

“Una ricchezza da valorizzare - ha sottolineato il presidente - sono le nostre cultivar: oltre 110 varietà, molte delle quali con potenzialità ancora inespresse. La qualità dell’Evo toscano è indiscussa, ma va comunicata con continuità e precisione millimetrica. E serve conoscere meglio ciò che il consumatore oggi chiede, facendo sistema con la ristorazione”.

“L’olivo è un valore aggiunto identitario – ha ribadito Bartolini Baldelli – e deve esserlo anche in termini di redditività. Ogni area ha il suo modello produttivo: dall’intensivo alle zone marginali fino all’olivicoltura eroica, che resta un presidio fondamentale di biodiversità”.

“Sta a noi, come sistema, - ha concluso il direttore di Confagricoltura Toscana, Gianluca Cavicchioli - garantire un futuro solido al comparto. Gli investimenti strutturali sono imprescindibili se vogliamo recuperare il divario con quei Paesi che negli ultimi vent’anni hanno lavorato con continuità. Il confronto di oggi ci consegna una direzione chiara: visione, collaborazione e interventi concreti per riportare l’olivicoltura toscana al centro del mercato”.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
27 Novembre 2025

Manutenzioni e opere da 1 milione di euro, gli interventi del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

Tra la fine del 2025 e l’inizio del prossimo anno, grazie a quanto risparmiato sul Piano di Bonifica (Pab) 2025, il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno realizzerà, con proprie [...]

Toscana
Cronaca
27 Novembre 2025

Aggredisce l’ex moglie in strada: arrestato un uomo del Mugello

Un uomo residente nel Mugello è stato arrestato martedì sera, 25 novembre, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze con l’accusa di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia ai danni [...]

Firenze
Attualità
26 Novembre 2025

Via libera agli accorpamenti scolastici, ma la Metrocittà va avanti con il ricorso

Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato la delibera sul dimensionamento scolastico, presentata dalla delegata alla rete scolastica Beatrice Barbieri, relativa all’accorpamento dei licei classici fiorentini Galileo e [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina