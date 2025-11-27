Buongiorno oggi ringrazio Marusca che mi ha mandato una ricetta dai sapori autunnali un primo gustoso e sostanzioso da preparare facilmente I Paccheri con noci e pere.

Le noci sono una della varietà di frutta secca tra le più apprezzate insieme a nocciole, mandorle e pistacchi, si prestano ad una grande varietà di ricette dai dolci ai salati, ma si mangiano tanto al naturale e sono fonte di energia e basta consumarne pochi grammi al giorno. Se le apriamo in due i gherigli al suo interno ricordano gli emisferi del nostro cervello. Furono portate in Europa dai Romani dal vicino Oriente. Oggi anche in Italia abbiamo alberi di noce. Le noci contengono grassi vegetali, proteine e fibre vegetali e sali minerali, come Calcio, Fosforo, Ferro e gruppo di vitamine A, C, E. Le foglie del noce invece vengono utilizzate per aromatizzare certi formaggi tipo pecorino oppure come ornamento in cucine gourmet. Mentre la corteccia del Noce viene utilizzata nell'industria della falegnameria soprattutto per costruire mobili.

Paccheri con noci e pere

Ingredienti per 4 persone

320 gr di paccheri

100 gr di noci

40 gr di parmigiano grattugiato

1 pera matura

Sale

Pepe

Preparazione

Cuocete i paccheri in abbondante acqua salata. Tostate i gherigli di noce e poi frullatene metà con il parmigiano grattugiato e poca acqua di cottura per creare una salsa cremosa. Tagliate a cubetti una pera matura. Scolate la pasta e mettetela in una ciotola capiente e condite con la salsa cremosa aggiustate di sale e pepe amalgamate e poi aggiungete i cubetti di pera, le noci restanti.

Marusca

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.