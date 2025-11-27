Piombino, slitta incontro al Mimit. Fabiani: "Bisogna fare presto"

Economia e Lavoro Piombino
Valerio Fabiani
Valerio Fabiani

Slitta la riunione del tavolo convocato oggi, 27 novembre, presso il Ministero per il made in Italy sulla vicenda Jsw di Piombino. Valerio Fabiani, consigliere speciale di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali commenta il rinvio:” “Prendiamo atto della decisione del Ministero, restiamo tuttavia convinti che non si possa più perdere tempo: bisogna fare presto, e arrivare presto a un testo condiviso di accordo di programma. La Regione sta facendo la sua parte; confidiamo che tutti facciano altrettanto”.

