Pippi Calzelunghe compie 80 anni: Santa Croce sull'Arno celebra l'anniversario con letture in biblioteca

Oggi sarebbe un'arzilla vecchietta, ma in realtà tutti la conosciamo per le sue imprese da bambina. Pippi Calzelunghe compie 80 anni. Tanto tempo è trascorso dalla prima edizione in Svezia delle avventure della bambina che, se all'apparenza era pestifera aveva una logica stringente che spiazzava e ribaltava le convenzioni del mondo degli adulti.

L'anniversario non è sfuggito alla biblioteca comunale Adrio Puccini di Santa Croce sull'Arno che ha organizzato una lettura condivisa domani mattina venerdì 27 novembre alle 10 con tutti i bambini delle quarte e delle quinte della scuola primaria, che ascolteranno alla lettura a voce alta del capitolo “Pippi va a scuola”. A dare voce al racconto saranno il sindaco Roberto Giannoni, l'assessore alla cultura Simone Balsanti e l'assessore alla scuola Valentina Fanella. Giannoni leggerà ai bambini del plesso scolastico Giosuè Carducci, Balsanti sarà impegnato con i bambini del plesso Giovanni Pascoli e Fanella invece leggerà ai bambini del plesso Niccolò Copernico. Tre appuntamenti che si svolgeranno in contemporanea. Ai bambini verrà anche lasciato del materiale per lavorare sulla figura di Pippi, materiale che è stato predisposto dal personale della biblioteca comunale.

Il giorno successivo, sabato 29 novembre, visto che le scuole sono chiuse, in biblioteca, nella saletta Vallini, alle 10, ci sarà un laboratorio tenuto da Gloria Noto, con attività ispirate alla magica villa Villacolle e agli animali di Pippi e alle avventure e alla fantasia di questa bambina straordinaria, con un finale a sorpresa, quando i bambini faranno la conoscenza con un graditissimo ospite.

Lo stesso tipo di laboratorio verrà realizzato il 14 dicembre, in occasione di “A Natale io vorrei a Staffoli”, proprio per fare in modo che anche i bambini di della frazione, che magari per una questione di distanza, sabato mattina, non possono essere presenti al laboratorio di Santa Croce, possano comunque chiudere questo progetto con l'attività laboratoriale.

Il progetto che è stato pensato dalla Biblioteca comunale, proprio per ricordare gli 80 anni di Pippi e per sottolineare la magia di questo personaggio.

La biblioteca, aveva già acquistato circa un mese fa le copie Pippi Calzelunghe, edito da Salani, ed è stata data una copia a ogni classe, quindi poi le insegnanti hanno inquadrato la figura di Pippi e avevano già lavorato su questo personaggio e continueranno a lavorare con il materiale che gli ha fornito la biblioteca, autonomamente con gli approfondimenti che intendono fare. La foto della cartolina che è stata realizzata per l'occasione, reca una frase che è la sintesi del messaggio educativo di Pippi: “Da oggi quando qualcuno ti dice non si fa o è impossibile, ricordati la lezione di Fippi. Non l'ho mai fatto prima, quindi sono sicura di farcela. Prendi a braccetto il tuo signor Nilsson, rovescia una sedia e usala come vascello pirata”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno