Pontedera, tornano la Baita di Babbo Natale e il mercatino

La Baita di Babbo Natale a Pontedera, ideata e organizzata da Paolo Sax Grossi in collaborazione con Music Staff Italia, è giunta alla 12ma edizione e si trova anche quest’anno negli spazi dell’ex Centro per l’Arte Otello Cirri, in via della Stazione Vecchia, nuovamente trasformati in un angolo incantato della Lapponia dove, attraversando distese ghiacciate popolate da renne, orsi polari, pinguini e strani personaggi, si raggiunge il villaggio degli Elfi e la Casa scintillante di Babbo Natale.

La Baita è un posto magico, accogliente e privo di barriere architettoniche, che affascina bambini e ragazzi al primo sguardo: basta varcarne la soglia e si parte per un viaggio pieno di sorprese, accompagnati da Elfi dispettosi che escogitano scherzi e tranelli ad ogni angolo. Fra le attrazioni più amate dai bambini c’è la meravigliosa Fabbrica dei Giocattoli dove un misterioso macchinario sforna a ritmo continuo macchinine, aeroplanini, bambole e peluche che poi decollano per raggiungere le case di tutto il mondo. Impossibile non fare una sosta nell’Officina della Slitta, già pronta per la consegna dei regali, e poi entrare nell’Ufficio postale del Polo Nord, arredato con mobili in miniatura per consentire ai piccoli visitatori di scrivere e spedire le letterine dei desideri.

Imperdibile la grande novità di quest’anno, il Volo sulla slitta, un’esperienza immersiva ed avventurosa a bordo di una slitta che solca il cielo fra suoni, luci e immagini, un lungo salto fino alle stelle avvolti dall’aurora boreale. Alla fine del sentiero innevato, il sospirato traguardo: la Casa del vero Babbo Natale, alto, imponente, vestito di rosso e con una lunga barba bianca. Varcata la soglia, gli elfi prendono per mano i bambini e li scortano fino alla grande sala dove Babbo Natale, seduto sul suo seggio dorato, li accoglie con un abbraccio, pronto a dispensare consigli ai buoni e ai birbanti e ad ascoltare i sogni di tutti.

A corredo della Baita di Babbo Natale, altre due attrazioni: in via della Stazione Vecchia il Mercatino Natalizio, formato da tante casette in legno decorate da festoni luminosi dove si può trovare ispirazione per i regali di Natale, acquistando oggetti artigianali, dolci e decorazioni; in corso Matteotti, il Laboratorio più Pazzo del Mondo, dove bambini e ragazzi, con l’aiuto di un gruppo di Elfi un po’ pasticcioni, possono scatenare la loro fantasia costruendo con le loro mani piccoli oggetti-ricordo da portare a casa, per custodire la magia del Natale. Nel Laboratorio si tengono anche mini-sfide creative, si imparano trucchi segreti e si ascoltano i racconti del Polo Nord, con tante sorprese che rendono indimenticabile ogni visita.

Baita di Babbo Natale 2025, giorni di apertura: 22-23 e 29-30 Novembre; 5-6-7-8, 13-14, 20-21, 23-24-25-26 Dicembre

Orari: 10.00-18.30 – 25 Dicembre 15.00-18.30.

Spazi ex-Centro per l’Arte Otello Cirri Via della Stazione Vecchia - Pontedera (PI)

IL MERCATINO DI NATALE

Il tradizionale Mercatino di Natale prende vita in via della Stazione Vecchia e fa da cornice alla Baita di Babbo Natale. Le caratteristiche casine di legno, disposte lungo la via, offriranno oggetti artigianali unici, decorazioni fatte a mano, idee regalo originali e tante specialità enogastronomiche. Profumi avvolgenti, sapori tipici e colori natalizi guideranno i visitatori in un percorso ricco di tradizione e atmosfere suggestive. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nello spirito natalizio e sostenere le piccole lavorazioni artigiane locali. Il Mercatino di Natale di Pontedera è in via della Stazione Vecchia, vicino al Piazzone, ed è aperto il 29-30 novembre e 5, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26 dicembre, dalle 10:00 alle 18:30.

