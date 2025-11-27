SI accende la magia del Natale a Castelfiorentino. Un Natale di Comunità, oltre trentacinque eventi tra musiche e canti natalizi, spettacoli teatrali e set fotografici, giochi e attrazioni per bambini, concerti e musica gospel, Elfi e “Babbi” Natale interpretati nei modi più impensati. Infine, una “Via dei Presepi” imperdibile, che presenta quest’anno numerose novità. E’ questo il biglietto da visita del “Natale Castellano”, che a partire da sabato 29 novembre illuminerà a festa le vie del centro commerciale naturale e del centro storico alto, con un calendario di eventi che renderà particolarmente ricca e partecipata l’atmosfera natalizia, grazie al coinvolgimento di oltre venti associazioni del territorio (negozi aperti).

Dal pomeriggio di sabato (ore 15.30) l’area pedonale di Piazza Gramsci sarà animata dal mercato di Natale, con una ventina di espositori che offriranno tante idee regalo per confezionare anzitempo un piccolo pensiero per familiari, amici, parenti (il mercato sarà sempre aperto il pomeriggio di sabato e domenica fino a Natale). In contemporanea, le vie e piazze del centro commerciale naturale assumeranno contorni suggestivi con le Luminarie e tanti piccoli alberi di Natale disseminati lungo le vie dello shopping, mentre nel centro storico alto (ai piedi dell’antica cinta muraria) sarà acceso il “Presepe Luminoso”, quest’anno ulteriormente potenziato. Un’anticipazione del giro inaugurale lungo la “Via dei Presepi” previsto lunedì 8 dicembre.

Domenica 30 novembre via al primo macro evento, promosso dall’Associazione del CCN Tre Piazze: “Circo Wow” è il titolo dell’iniziativa (dalle ore 15.30 in poi), che in concomitanza con i negozi aperti contempla in Piazza Gramsci un enorme Babbo Natale gonfiabile e la “Ruota delle feste” per la gioia di tutti i bambini, i quali potranno anche deliziarsi con un’ampia scelta di giochi da tavolo, mentre in Piazza Cavour largo all’”Area Enigmi”, con tanti misteri e rompicapi da risolvere. Infine, nelle vie del centro sarà imbastita una grande “Caccia al tesoro” che si svilupperà in alcune postazioni ben riconoscibili, disseminate lungo Corso Matteotti, via Garibaldi e via Bovio.

Il Natale Castellano proseguirà poi sabato 6 dicembre attraverso una “Gran Parata di Natale” per le vie del centro, l’accensione dell’albero, e tanti altri eventi domenica 7 e lunedì 8 dicembre. Per informazioni sul programma completo fino al 6 gennaio www.comune.castelfiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa