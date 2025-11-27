Sorpreso a rubare in centro commerciale a Cascina, 39enne arrestato

È stato arrestato in flagranza un 39enne extracomunitario sorpreso a rubare capi di abbigliamento all’interno di un centro commerciale di Navacchio. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata del 25 novembre, quando una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 ha portato i Carabinieri della Stazione di Cascina a intervenire rapidamente.

L’uomo era stato fermato dal personale della sicurezza dopo aver tentato di asportare merce per un valore di 193 euro. Per eludere i sistemi antitaccheggio, aveva rimosso i dispositivi applicati agli indumenti, aggravando così il reato.

Grazie al tempestivo intervento dei vigilanti e dei Carabinieri, il 39enne è stato bloccato e arrestato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, l’arrestato è stato rimesso in libertà ai sensi dell’articolo 121 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale.