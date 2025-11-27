Sorpreso mentre cede una dose, arrestato a Viareggio: spacciava da un furgone

Osservato da giorni all'interno di un furgone, che si spostava in varie zone di Viareggio fino alla Pineta di Levante, è stato sorpreso mentre cedeva una dose. Un 59enne di origini tunisine residente a Lucca, già noto alle forze dell'ordine e destinatario di un ordine di allontanamento dal Comune di Viareggio, è stato arrestato dalla polizia municipale nella giornata di ieri. Gli accertamenti erano scattati poco più di due settimane fa dopo la segnalazione di un cittadino agli agenti in servizio nella Pineta, in merito alla presenza sospetta quasi tutti i giorni di un furgone intorno al quale si verificavano ripetuti contatti. Tramite le telecamere di videosorveglianza gli agenti hanno riscontrato gli spostamenti in varie zone della città del furgone, indicativamente sempre nella solita fascia oraria. Durante le soste è emerso che più persone, una media di cinque o sei, si avvicinavano al furgone.

Ieri, colto in flagranza mentre cedeva una dose, è scattato il blitz: il 59enne, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si è chiuso all'interno del furgone e avrebbe provato a ingerire degli involucri, in parte riuscendoci, prima di essere fermato. Perquisito sono stati rinvenuti 8 grammi di marijuana, 2,75 grammi di hashish, 2,88 grammi di cocaina e 12,56 grammi di eroina divisa in 43 dosi.