Ultimo giro di asfaltature e riparazioni, da Santa Maria al Pozzale passando per il centro. Nuova luce per piazza Gramsci

Ultimi interventi sulle manutenzioni del territorio da parte degli uffici tecnici del Comune di Empoli su strade e parchi del centro, dei quartieri e delle frazioni. Il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore alle Manutenzioni Simone Falorni hanno condotto un sopralluogo negli scorsi giorni indicando le priorità di queste ultime settimane dell'anno.

ASFALTATURE - È cominciato l'ultimo giro di asfaltature del territorio, con il rifacimento stradale e dei marciapiedi (porzioni o totalità, a seconda del livello di degrado) di via Dainelli.

Altri interventi puntuali con il rifacimento parziale dell'asfalto sono in corso d'opera tra il centro e la zona Stazione su via Ferrucci, via Arnolfo di Cambio, via Cavour, via Fucini, via Cantino Cantini, per poi proseguire in zona Santa Maria con la previsione del rifacimento asfalto in alcuni tratti di via Livornese, via Guicciardini, via Pio La Torre e via Bachelet.

SICUREZZA STRADALE - Sono stati installati degli archetti dissuasori contro la sosta selvaggia che impedisce la corretta visibilità all'incrocio tra via Salvo d'Acquisto e via Fratelli Cervi e nel parcheggio del mercato rionale di via Fratelli Cervi (zona Ponte a Elsa).

Sono partiti al contempo gli interventi di realizzazione dei basamenti di fondazione di 16 nuovi punti luce perimetrali in piazza Gramsci, in pieno centro. Ogni punto luce avrà un braccio che illuminerà il lato interno, un braccio per la viabilità attorno alla piazza, e un ulteriore punto luce per il marciapiede ciclopedonale.

A seguire gli interventi di nuovi punti luce si sposteranno nel quartiere di Serravalle nelle 'vie dei Fiumi' e nel parco di via Adda-via Volturno, per poi proseguire al parco della frazione di Pontorme per ulteriori interventi puntuali di frazione.

AREE GIOCO - Sono partiti i lavori di installazione delle nuove attrezzature ludiche e aree gioco nell'area verde compresa tra la fine di via del Giardino A e via dei Cappuccini, zona Ponzano. L'intervento prevede la rimozione e l'installazione di nuovi giochi con panchine nuove. A seguire ci saranno nuovi interventi sul parco di Pozzale e sull'area verde di via Pier della Francesca a Santa Maria. Oltre a un avvio di interventi di manutenzione e riparazione di aree gioco già esistenti.

LE DICHIARAZIONI - "Durante il corso del mandato abbiamo raddoppiato le risorse per sistemare strade e marciapiedi e preparato una programmazione su più anni - spiega il sindaco Mantellassi -. Gli interventi monitorati erano richiesti da tempo e siamo felici di dare risposte ai residenti del centro, delle frazioni e dei quartieri. Inoltre continua un importante lavoro di potenziamento dell'illuminazione per rendere le strade, i parchi e le piazze più vivibili e sicure"

"Le attività di cura e manutenzione del territorio proseguono - ha dichiarato l'assessore Falorni -, consci del fatto che il lavoro certamente non manca, ma proseguendo un passo alla volta cerchiamo di dare le risposte necessarie ai cittadini. Nonostante la stagione autunnale, quando il meteo ce lo consente, gli uffici e le ditte incaricate sono sempre pronte a procedere con gli interventi opportuni e programmati".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa