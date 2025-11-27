"Un passo per il Parkinson", a Pisa la passeggiata inclusiva nella giornata nazionale

Attualità Pisa
Sabato 29 novembre si celebra la Giornata nazionale Parkinson, promossa da Fondazione Limpe per il Parkinson Ets con il patrocinio della Società italiana Parkinson e disordini del movimento - Limpe-Dismov Ets, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su una malattia neurodegenerativa che in Italia colpisce oltre 300.000 persone. La Giornata nazionale Parkinson, istituita nel 2009, è ormai un appuntamento consolidato che unisce medici, ricercatori, pazienti e caregiver in un grande progetto di informazione, sostegno e partecipazione civica.

In questa occasione più di 90 centri neurologici specializzati in tutta Italia apriranno le porte a pazienti, familiari e cittadini, offrendo consulenze e informazioni scientifiche con medici, fisioterapisti, logopedisti, nutrizionisti e psicologi che saranno a disposizione per incontri informativi e momenti di confronto.

Quest’anno la Giornata si arricchisce di un’importante iniziativa: Un passo per il Parkinson, una passeggiata inclusiva di circa 5 km che si terrà nella mattinata in numerose località italiane, anche in centri di città simbolo come Roma, Milano e Napoli, con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare la comunità in un momento di condivisione, inclusione e consapevolezza. Con l’iniziativa Un passo per il Parkinson, migliaia di persone in tutta Italia saranno unite da un gesto di solidarietà e partecipazione. L’attività fisica, parte fondamentale del trattamento, diventa simbolo di speranza e benessere, mentre l’impegno di pazienti, familiari e professionisti dimostra che insieme si può migliorare la qualità della vita di chi vive con il Parkinson.

A Pisa l’evento organizzato dal Centro malattie neurodegenerative e dall’Unità operativa di Neurologia dell’Aoup, in collaborazione con l’Associazione Pisa Parkinson, si svolgerà nel Parco di San Rossore con ritrovo alle 10.30 alla Sterpaia. Dopo i saluti dell’assessora allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, e della presidentessa dell’Associazione Pisa Parkinson, Valeria Bastoncelli, si inizierà una camminata senza fretta e partecipata nel verde del Parco.

Al termine i neurologi del Centro con Roberto Ceravolo (ordinario di Neurologia all’Università di Pisa e direttore della Neurologia dell’Aoup), la neurologa Daniela Frosini e gli altri specialisti saranno a disposizione per informazioni sulle nuove terapie farmacologiche e sulle recenti evidenze dei benefici dell’attività fisica e del benessere psico-sociale sulla malattia di Parkinson.

