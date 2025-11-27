Use Rosa Scotti vince contro Moncalieri 62-52

Mentre restano da giocare poco meno di due secondi, lo speaker del Pala Sammontana passa ‘Felicità’, la colonna sonora perfetta della serata dell’Use Rosa Scotti. Il 62-52 col quale le biancorosse battono Moncalieri stappando la prima bottiglia dopo una partita in casa è davvero felicità. Ci voleva, era quasi una questione di vita o di morte e le ragazze di coach Cioni hanno dimostrato di essere vive, eccome. Quaranta minuti di morsi in difesa e poi via ad alzare il volume nell’ultima frazione, quando finalmente si comincia a far compagnia a Rylichova sulla via del canestro ed è, appunto, felicità. Non è la sera dei miracoli perché la strada per la salvezza è ancora lunga e difficile, ma è la sera che restituisce fiducia ad un gruppo che aspettava una scintilla per accendere un motore che finora aveva girato a vuoto.

Oltre alle parole di coach Cioni alla vigilia è l’approccio alla partita che fa capire che la squadra,  in questi dieci giorni di sosta, ha lavorato bene. Vente e Rylichova ed è subito 6-0, giusto per far capire alle piemontesi l’aria che tira. Nei primi cinque minuti sono appena due i punti subiti mentre Rylichova si scalda le mani con due triple. Al 10’ siamo 15-6  e la cosa inizia a farsi interessante quando Antonini trova dall’arco il 20-8. Qui le prime nuvole con la zona piemontese che manda in tilt l’Use Rosa, l’unico passaggio a vuoto della serata. Moncalieri torna sul 22-19 e, psicologicamente, la tripla della solita Rylichova vale più del 25-19 che, al 10’, diventa 26-21. Il botta e risposta Ianezic-Pellegrini riapre le danze in una fase della partita che, altre volte, era stata drammatica. Stavolta no, la Scotti non è che brilli ma tiene botta anche se in un paio di occasioni è la sola Casini a prendersi la responsabilità di tirare. Che la palla sia calda è normale e così le mani sicure sono sempre le stesse, Rylichova per il 39-31 del minuto 30.

E’ il momento di chiuderla, di alzare il volume, di andare a prendersi i due punti. Lussignoli recupera una palla e poi serve un assist al bacio ad Antonini per il 41-31 che poco dopo, sempre lei, trasforma nel 46-33. Siamo nel mezzo di un parziale da 15-4, con le luci che si illuminano anche su Ianezic e Lussignoli. Manetti strappa un paio di rimbalzi offensivi ed il gioco da tre punti di Ianezic vale il 54-35. E’ il segnale per la volata finale, il momento di cliccare sulla playlist Felicità. Canta l’Use Rosa Scotti che va a vincere 62-52. Sospirone di sollievo.

Ruffini 2, Logoh, Lussingoli 6, Ianezic 11, Ndiaye 1, Casini 2, Manetti 4, Panchetti ne, Antonini 8, Vente 11, Rylichova 19. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Lo Re, Pellegrini 5, Corgnati 3, Gesuele 11, Grosso 10, Colli 7, Pieroni, Salvini 8, Obaseki 6, Bifano, Cicic 2. All. Lanzano (ass. Sciannimanico)

Arbitri: Montano di Monteriggioni e Baldini di Castelfiorentino

Parziali: 15-6 (15-6), 26-21 (11-15), 39-31 (13-10), 62-52 (23-21)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

