Vinci in lutto per la scomparsa di Anna Maria Pulcinelli, storica dipendente del settore cultura

Il Comune di Vinci piange la scomparsa di Anna Maria Pulcinelli, per anni figura di riferimento del settore cultura e operatrice bibliotecaria apprezzata da colleghi e cittadini.

Pulcinelli aveva dedicato gran parte della sua vita professionale alla biblioteca civica di Vinci, dove era conosciuta per la disponibilità, l’attenzione verso gli utenti e l’entusiasmo con cui svolgeva il proprio ruolo. La sua passione per la lettura l’aveva portata a diventare anche un punto di riferimento del Circolo di lettura, contribuendo alla crescita culturale del territorio.

Il sindaco Daniele Vanni l’ha ricordata con parole di affetto e commozione: "Oggi ci ha lasciato Anna Maria Pulcinelli, dipendente storica del settore cultura del Comune di Vinci. Per anni ha ricoperto con dedizione e grande spirito di servizio il ruolo di operatrice bibliotecaria. La ricordiamo per la sua disponibilità nel lavoro e verso gli utenti della nostra biblioteca. L’amministrazione comunale e tutti i colleghi la salutano con immenso dolore".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

