Vinci in lutto per la scomparsa di Anna Maria Pulcinelli, storica dipendente del settore cultura

Cronaca Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Vinci piange la scomparsa di Anna Maria Pulcinelli, per anni figura di riferimento del settore cultura e operatrice bibliotecaria apprezzata da colleghi e cittadini.

Pulcinelli aveva dedicato gran parte della sua vita professionale alla biblioteca civica di Vinci, dove era conosciuta per la disponibilità, l’attenzione verso gli utenti e l’entusiasmo con cui svolgeva il proprio ruolo. La sua passione per la lettura l’aveva portata a diventare anche un punto di riferimento del Circolo di lettura, contribuendo alla crescita culturale del territorio.

Il sindaco Daniele Vanni l’ha ricordata con parole di affetto e commozione: "Oggi ci ha lasciato Anna Maria Pulcinelli, dipendente storica del settore cultura del Comune di Vinci. Per anni ha ricoperto con dedizione e grande spirito di servizio il ruolo di operatrice bibliotecaria. La ricordiamo per la sua disponibilità nel lavoro e verso gli utenti della nostra biblioteca. L’amministrazione comunale e tutti i colleghi la salutano con immenso dolore".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Lamporecchio
Cronaca
18 Novembre 2025

Marito e moglie morti nell'alluvione a Lamporecchio. La figlia: "Non mi arrenderò finché non avrò giustizia"

"Perseguirò qualsiasi strada possibile per dare giustizia ai miei genitori e non mi arrenderò finché non l'avrò ottenuta". Così in una lettera la figlia di Antonio Madonia e Teresa Perone, [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
15 Novembre 2025

Allerta meteo in Toscana, codice giallo per temporali e rischio idrogeologico

La Sala Operativa Unificata della Regione Toscana ha emanato un’allerta meteo di codice giallo valida da questa sera e per l’intera giornata di domenica 16 novembre 2025, per rischio idrogeologico-idraulico [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
1 Novembre 2025

Maltempo, allerta per piogge nell'Empolese e nell'area del Bisenzio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un’allerta meteo con codice giallo per la giornata di domenica 2 novembre, riguardante il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina