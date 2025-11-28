Al Teatro del Popolo il concerto di beneficenza 'Vado in Bici anch’io'

Dare la possibilità alle persone che magari sono costrette su una carrozzina di poter usufruire di una bici elettrica con caratteristiche assolutamente innovative. Affinché la persona in carrozzina possa provare le stesse sensazioni del ciclista, spostandosi da un luogo a un altro, all’aperto e con il “vento in faccia”, ma rimanendo comodamente seduta sulla propria sedia a rotelle, senza separarsi da essa

Sono queste le finalità del progetto “Vado in bici anch’io”, che ha già colto un primo risultato un mese fa con l’acquisto da parte della Polisportiva I’Giglio della prima “Veloplus”, una bici elettrica progettata e adibita per il trasporto di persone con difficoltà motorie (disabili, anziani, ecc.., essendo dotata di piattaforma elevatrice), e per il quale prosegue la campagna di raccolta fondi con il concerto di beneficenza che si terrà Domenica 7 dicembre (ore 21.00) al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Sul palco si esibiranno “The Dream Floyd”, Pink Floyd Tribute Band, che eseguiranno i pezzi più famosi del celebre gruppo rock britannico, che ha scandito la storia della musica dagli anni Sessanta agli anni Novanta (ingresso a offerta minima 10 euro). La serata, che è promossa dai genitori del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo, gode del patrocinio del Comune, dell’Istituto Superiore “F. Enriques” e dell’Istituto Comprensivo, mentre la raccolta fondi è curata dalla Polisportiva I’ Giglio e dall’Associazione “Riccardo Neri e Alessio Ferramosca” (che ha già dato un contributo sostanzioso all’acquisto della prima “Veloplus”).

“Prosegue la campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi per questo progetto – sottolinea l’Assessora alle Politiche Sociali, Federica Parisi – che si propone un obiettivo nobile: una mobilità alternativa dedicata alle persone che hanno difficoltà motorie, e che oggi può già contare su una “Veloplus” grazie al contributo di tanti privati cittadini, della Polisportiva I’Giglio e dell’associazione “Neri Ferramosca”. Un’idea nata all’interno dell’Istituto Comprensivo e che in questa occasione ha potuto avvalersi della collaborazione da parte degli studenti del Grafico dell’Istituto “F: Enriques”, a conferma che l’aiuto e il sostegno alle persone fragili è non solo una scelta di civiltà, ma allo stesso tempo incontra adesioni e entusiasmo da parte delle nuove generazioni”.

Il progetto grafico della promozione del concerto di domenica 7 dicembre “Vado in bici anch’io” è stato curato da alcuni studenti di 3° A dell’Enriques, indirizzo Grafico (Bruni Ginevra, Scardigli Giulio, Clementi Ilaria, Panti Emiliano) sotto la supervisione del prof. Vito Battaglia

Il ricavato della serata verrà destinato al progetto "Vado in bici anch'io". Si ricorda che chi desidera contribuire volontariamente al progetto “Vado in Bici anch’io” può fare un bonifico utilizzando il seguente IBAN: IT3350842537790000010325819

La “Veloplus” acquistata finora (costo 12.000 euro), è a disposizione per un uso diffuso e condiviso, previa adeguata formazione per un uso corretto del veicolo. Alla sua custodia e manutenzione provvedono alcune associazioni del territorio.

