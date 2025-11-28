Allerta meteo, il Comune di Fucecchio investe in formazione

Se le emergenze legate al maltempo non sono più l'eccezione ma sempre più la regola, il Comune di Fucecchio ha deciso di investire nella formazione di coloro che, in caso di allerta meteo, si trovano in prima linea per fronteggiare le criticità.

Nelle scorse settimane tecnici e operai del cantiere comunale hanno infatti partecipato ad incontri di formazione sulle pratiche di protezione civile in risposta alle emergenze, concentrandosi in particolare sulle procedure interne del cantiere e sui punti critici presenti sul territorio comunale. Il personale, suddiviso in due gruppi, ha partecipato ad una prima parte di formazione teorica, cui è seguita una seconda parte direttamente sul campo per visionare i punti critici inseriti all'interno del Piano di Protezione Civile Comunale.

La formazione ha successivamente coinvolto anche le associazioni impegnate a supporto durante le allerte, ovvero la Pubblica Assistenza e l'Associazione Nazionale Carabinieri, che hanno partecipato ad un incontro formativo insieme al vice sindaco e assessore alla Protezione Civile Fabio Gargani.

“Purtroppo le emergenze legate al maltempo sono sempre più frequenti – spiega il vice sindaco -, per questo è necessario investire in momenti di formazione così da farci trovare pronti durante le allerte. Ringrazio tutti i tecnici e gli operai comunali coinvolti, così come le associazioni che assicurano sempre un supporto importante per rispondere a tutte le necessità”.

A breve seguirà una prova pratica sull'utilizzo dei mezzi a disposizione del cantiere comunale, come le pompe e i gruppi elettrogeni, che nel 2026 coinvolgerà anche le associazioni.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

