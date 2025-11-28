Allerta meteo, il Comune di Fucecchio investe in formazione

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Se le emergenze legate al maltempo non sono più l'eccezione ma sempre più la regola, il Comune di Fucecchio ha deciso di investire nella formazione di coloro che, in caso di allerta meteo, si trovano in prima linea per fronteggiare le criticità.
Nelle scorse settimane tecnici e operai del cantiere comunale hanno infatti partecipato ad incontri di formazione sulle pratiche di protezione civile in risposta alle emergenze, concentrandosi in particolare sulle procedure interne del cantiere e sui punti critici presenti sul territorio comunale. Il personale, suddiviso in due gruppi, ha partecipato ad una prima parte di formazione teorica, cui è seguita una seconda parte direttamente sul campo per visionare i punti critici inseriti all'interno del Piano di Protezione Civile Comunale.
La formazione ha successivamente coinvolto anche le associazioni impegnate a supporto durante le allerte, ovvero la Pubblica Assistenza e l'Associazione Nazionale Carabinieri, che hanno partecipato ad un incontro formativo insieme al vice sindaco e assessore alla Protezione Civile Fabio Gargani.
“Purtroppo le emergenze legate al maltempo sono sempre più frequenti – spiega il vice sindaco -, per questo è necessario investire in momenti di formazione così da farci trovare pronti durante le allerte. Ringrazio tutti i tecnici e gli operai comunali coinvolti, così come le associazioni che assicurano sempre un supporto importante per rispondere a tutte le necessità”.
A breve seguirà una prova pratica sull'utilizzo dei mezzi a disposizione del cantiere comunale, come le pompe e i gruppi elettrogeni, che nel 2026 coinvolgerà anche le associazioni.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
27 Novembre 2025

Fucecchio si prepara per le Feste: il programma degli eventi

Nel periodo più atteso dell’anno, quando le luci si accendono e l’atmosfera si riempie di colori, profumi e tradizioni, Fucecchio si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni, comunità [...]

Fucecchio
Attualità
26 Novembre 2025

Il Comune di Fucecchio aderisce alla Piattaforma Unica Nazionale CUDE per facilitare la mobilità delle persone con disabilità

Il Comune di Fucecchio è tra le amministrazioni che hanno aderito alla Piattaforma Unica Nazionale informatica CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo), il sistema che consente ai titolari del contrassegno di accedere [...]

Fucecchio
Attualità
26 Novembre 2025

Al via gli interventi di manutenzione delle aree gioco di Fucecchio

Dopo l'intervento di ispezione e controllo delle 30 aree gioco sparse sul territorio comunale, realizzato in estate, sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture presenti nei vari spazi [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina