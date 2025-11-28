L'ex leghista Andrea Picchielli entra in Fratelli d'Italia

Politica e Opinioni Empoli
Andrea Picchielli

Andrea Picchielli, già capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Empoli, annuncia la propria adesione a Fratelli d’Italia. Una scelta maturata nelle ultime settimane e che rappresenta, per lo stesso Picchielli, “un passaggio naturale” del proprio percorso politico.

«Faccio questo passo con convinzione, si tratta di un naturale percorso. Sono felice di entrare a far parte di un gruppo coeso e unito sul territorio, ispirato dal lavoro del buon governo di Fratelli d’Italia a livello nazionale.
Garantisco il mio impegno per continuare il radicamento del partito nell’Empolese Valdelsa.
Porto con me la mia passata esperienza di consigliere e spero di portare nuovi spunti utili, nella contentezza di ritrovare in questo passaggio tanti amici» dichiara l’ex capogruppo Andrea Picchielli.

Accoglie con soddisfazione l’ingresso di Picchielli il dirigente provinciale Federico Pavese, che sottolinea il valore del suo contributo:
«L’adesione dell’amico Andrea Picchielli al progetto di Fratelli d’Italia è un fatto positivo per FdI di Empoli e dell’Empolese-Valdelsa. Conosco Andrea, persona preparata e rispettosa delle istituzioni, ormai da anni: ho passato con lui cinque anni sui banchi del consiglio comunale di Empoli e abbiamo collaborato in maniera positiva.
Ad Andrea mi lega un rapporto politico stretto ma anche personale, di amicizia, importante. La sua esperienza nelle istituzioni, non solo come eletto ma anche come collaboratore in vari consessi nazionali ed europei, sarà un valore aggiunto per la destra locale nelle sfide che ci aspettano nei prossimi anni».

A esprimere un primo commento arrivano anche i consiglieri metropolitani Alessandro Scipioni e Vittorio Picchianti, insieme al consigliere regionale Claudio Gemelli:
«L’arrivo di Picchielli rafforza ulteriormente la nostra squadra nel territorio empolese. Con lui cresce la nostra capacità di presidiare le istanze locali e di proporre una destra seria, competente e radicata».

Chiude il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, con un messaggio di benvenuto politico:
«Accogliamo Andrea Picchielli con grande piacere. Il suo ingresso testimonia la credibilità crescente del nostro progetto e arricchisce la nostra comunità politica. Insieme continueremo a costruire un centrodestra forte, capace di rappresentare al meglio cittadini e territori».

Fonte: Ufficio stampa

