Lavoro per persone fragili: apre a Santa Croce 'La casa dei mestieri'

Sarà inaugurata martedì 2 dicembre alle ore 11, a Santa Croce sull’Arno, La Casa dei Mestieri, promossa e voluta fortemente da tutti gli operatori e soci della cooperativa sociale Lo Spigolo che, dal 2006, svolge attività di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati. La Casa dei Mestieri troverà posto in un capannone di 500 metri quadrati situati in via Don Puglisi, angolo via San Tommaso, all’interno del quale sarà trasferita la sede della cooperativa, che necessitava di locali più spaziosi e più idonei, ma soprattutto un laboratorio di falegnameria, che sarà dedicato, in collaborazione con il tavolo di co-progettazione condiviso con la Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno, alla formazione e all’accompagnamento graduale al lavoro delle persone fragili e portatori di handicap.

La struttura sociale, creata nel ricordo di Moussa Coulibaly, un giovane immigrato che ha raggiunto la sua autonomia, esempio emblematico di un inserimento lavorativo perfettamente riuscito, purtroppo deceduto in un incidente stradale qualche anno fa, risponde a un bisogno importante di queste persone: quello di avere un luogo “per loro”, inclusivo e in grado di accompagnarli a un’autonomia nel lavoro in linea con le loro esigenze di apprendimento e in controtendenza con le logiche di velocità e con le modalità di isolamento che in parte caratterizzano il lavoro oggi. Sarà uno spazio che darà molta importanza al lavoro di gruppo e all’attività manuale. La Casa dei Mestieri, sopra a ogni cosa, metterà al centro l’affermazione di ogni singola persona.

L’iniziativa ha anche uno scopo ecologico. Il laboratorio si occuperà del recupero, del ripristino e della riparazione di mobili e arredi in legno. I recuperi verranno effettuati nei circuiti di realtà attive nell’aiuto ai poveri e alle persone fragili, come la Caritas della Diocesi di San Miniato, che sostiene e promuove il progetto, e i mobili saranno riutilizzati in centri di accoglienza e co-housing che accolgono persone in difficoltà. Un circolo virtuoso di recupero e riuso.

All’inaugurazione saranno presenti, oltre a Mirco Regini della Cooperativa Lo Spigolo, il sindaco di Santa Croce, Roberto Giannoni, la responsabile dell’Unità lavoro e inclusione, della Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno, Paola Pozzoli, il Vescovo di San Miniato, Monsignor Giovanni Paccosi, e il direttore della Caritas della Diocesi di San Miniato, don Armando Zappolini.

