Certaldo, Acqua Pubblica: al via l’iter per una società in house

Politica e Opinioni
Certaldo

"Apprendiamo con grande soddisfazione che la Conferenza Territoriale 3 - Medio Valdarno ha deciso all’unanimità di sospendere il bando per la selezione di un socio privato per Publiacqua e di avviare l’iter per una gestione interamente pubblica in house" – si legge in una nota congiunta a firma del Consigliere civico di Più Certaldo, Andrea Ridi e del Consigliere di Alleanza Verdi Sinistra, Daniele Latini.

"Non possiamo ancora parlare di una vera e propria vittoria – prosegue Latini – ma siamo soddisfatti del lavoro fatto in Val d’Elsa per contrastare la privatizzazione e l’ipotesi della quotazione in borsa. La ripubblicizzazione del servizio idrico e il contestuale impegno per l’efficientamento del servizio era ed è per AVS un caposaldo del Programma Elettorale, programma che il Sindaco Campatelli ha deciso di sacrificare a favore degli interessi di partito".

"Più Certaldo ha sempre sostenuto la linea della non quotazione in borsa della Multiutility (oggi Plures) e il NO al socio privato in Publiacqua – afferma Ridi –. I servizi essenziali (acqua, rifiuti, energia per usi primari) devono essere gestiti senza finalità di profitto, reinvestendo l’utile nel miglioramento delle infrastrutture e nella riduzione delle tariffe".

Nonostante la buona notizia, resta il rammarico riguardo all’Ordine del Giorno discusso lo scorso gennaio, in cui si impegnava l’Amministrazione a prendere una posizione netta e decisa a favore della ripubblicizzazione e contro la quotazione in borsa. Ordine del Giorno che fu bocciato dal PD certaldese.

Oggi, dopo quasi un anno, possiamo affermare con serenità che eravamo sulla strada giusta.

Daniele Latini – AVS
Andrea Ridi – Più Certaldo

