Controlli in centro a Pisa, una denuncia. Sanzioni per due minimarket

Nella serata di giovedì 27 novembre a Pisa i carabinieri hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, focalizzato su Piazza delle Vettovaglie e aree limitrofe. Il servizio era finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, una persona è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 0,60 gr. di Hashish. Un trentenne è stato deferito in stato di libertà, per la violazione del Divieto di Ritorno nel Comune di Pisa, precedentemente emesso e tuttora in vigore a suo carico.

L'attività dei Carabinieri non si è limitata al controllo delle persone, ma si è estesa anche alla verifica di esercizi commerciali presenti nelle zone interessate. Due minimarket, uno situato in Lungarno Pacinotti e l'altro in Piazza delle Vettovaglie, sono stati sanzionati per aver contravvenuto al divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto oltre l'orario consentito dalle normative locali.