Educazione immersiva: ecco 'Il varco delle prospettive', l'installazione di Cora

“Il Varco delle Prospettive” al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli nasce dal desiderio di raccontare il profondo percorso di cambiamento che CORA impresa sociale ( ex il piccolo Principe) ha attraversato negli ultimi anni: un’evoluzione identitaria, organizzativa ed emotiva che ha portato alla ridefinizione del nome e alla costruzione di una nuova visione collettiva.

L’installazione non restituisce questo passaggio in termini tecnici o operativi, ma attraverso il linguaggio delle emozioni, delle immagini e dei suoni, ponendo al centro la dimensione umana:

«Un’impresa non è altro che un insieme di persone.

Questo Varco prova a raccontare proprio l’istante esatto in cui ciò che siamo e ciò che stiamo diventando si sfiorano», spiega Roberta Fabbri, direttrice di CORA Impresa Sociale.

Il percorso visivo e sonoro accompagna i visitatori in una sequenza di immagini e suggestioni che rappresentano simbolicamente le fasi del cambiamento: il disordine creativo, la frattura, l’apertura, la ricerca di nuove prospettive.

L’ANIMA DI CORA EDUCAZIONE IMMERSIVA

Il progetto è firmato dal team di CORA Educazione Immersiva, una nuova area dell’impresa sociale dedicato alla creazione di esperienze artistiche, sensoriali e formative.

CORA Educazione Immersiva nasce con l’obiettivo di utilizzare l’arte e la tecnologia al servizio di finalità educative, esplorando cosa accade nell’essere umano quando cambia e mentre sta cambiando.

È un ambito che mescola neuroscienze, pedagogia, educazione ed espressione artistica, con l’intento di generare consapevolezza e trasmettere competenze emotive ed educative attraverso linguaggi immediati, accessibili e coinvolgenti.

UN’ESPERIENZA APERTA ALLA CITTÀ

L’ingresso è gratuito e rivolto a tutta la cittadinanza, alle scuole, agli educatori, alle famiglie, ai giovani e a chiunque desideri vivere un’esperienza immersiva che unisce arte, tecnologia, pedagogia ed emozione.

Il Varco sarà aperto secondo il seguente calendario:

Venerdì 4 dicembre – 15:00 / 19:00

– 15:00 / 19:00 Sabato 5 e Domenica 6 dicembre – 10:00 / 13:00 e 15:00 / 19:00

– 10:00 / 13:00 e 15:00 / 19:00 Lunedì 8 dicembre – 15:00 / 19:00

– 15:00 / 19:00 Mercoledì 10, Giovedì 11, Venerdì 12 dicembre – 15:00 / 19:00

– 15:00 / 19:00 Sabato 13 e Domenica 14 dicembre – 10:00 / 13:00 e 15:00 / 19:00

(Orari soggetti a eventuali variazioni comunicate sui canali social di CORA Impresa Sociale.)

UN INVITO AD ATTRAVERSARE IL CAMBIAMENTO

“Il Varco delle Prospettive” rappresenta un dono alla città e un invito ad abitare il cambiamento non come una rottura, ma come un’opportunità generativa.

L’inaugurazione del 3 dicembre alle ore 18:00 sarà un momento di condivisione aperto a tutti e tutte: un modo per celebrare insieme un percorso collettivo e aprire ufficialmente le porte della nuova CORA.

L'ingresso al varco è gratuito

Fonte: Ufficio stampa

