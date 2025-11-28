Scuole occupate a Empoli, maggioranza e BE-M5S: "Evidente che molti istituti necessitino di manutenzione"

Gli studenti e le studentesse delle scuole empolesi chiedono attenzione: chiedono ascolto, dialogo e confronto. Prima il Liceo Virgilio, a fine ottobre, poi il Liceo Scientifico Pontormo, quindi l’ITI Ferraris-Brunelleschi e infine il Fermi–Da Vinci, attualmente ancora in occupazione.



Le motivazioni che hanno portato alle diverse occupazioni sono spesso simili: dalla mancanza di spazi di discussione su tematiche contemporanee, anche di carattere internazionale (come la situazione in Palestina), fino alle problematiche strutturali e organizzative proprie di ciascun istituto. È evidente che molti edifici scolastici, spesso ospitati in strutture datate, necessitino di una manutenzione costante e talvolta straordinaria.



Finora dirigenti scolastici, docenti e personale ATA non hanno mai fatto mancare il proprio supporto morale agli studenti durante le occupazioni, e auspichiamo che ciò accada anche per quella del Fermi–Da Vinci. Anche molte realtà associative e politiche della città hanno espresso apprezzamento per l’impegno degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori.



Siamo certi che anche le dirigenze scolastiche — che insieme agli studenti vivono in prima persona gli spazi delle scuole — sosterranno la necessità di interventi di manutenzione più adeguati. Da parte nostra, come gruppi politici non mancherà il sostegno approfondendo il tema nelle commissioni consiliari.

Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli,

Movimento 5 Stelle,

AVS,

Partito Democratico,

Una storia Empolese - Alessio Mantellassi sindaco,

Questa è Empoli.