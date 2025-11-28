Fucecchio, Testai (FI) e Picchianti (FdI): "Ostruzionismo della maggioranza sugli atti dell'opposizione"

"Siamo abituati a sentire l'esatto contrario e cioè la minoranze che cercano di guidare i lavori facendo ostruzionismo. A Fucecchio, invece funziona tutto al contrario con la maggioranza che, nella confusione più totale decide di bocciare i nostri atti senza nemmeno leggerli.

Agli occhi dei colleghi di PD e Orgoglio Fucecchiese, la colpa dell’opposizione è quella di aver presentato un atto a Marzo di quest'anno nel quale si chiedeva il ripristino del ponte in Via di Burello danneggiato dal 2022. L'atto di FI, faceva seguito ad una richiesta di informazioni del settembre 2024 e si riferiva "soltanto" al ripristino e alla messa in sicurezza di un tratto di strada molto trafficato. Sono passati 8 mesi e nel frattempo stanno per partire i lavori. Non essendo possibile emendare l'atto per renderlo attuale al fatto che i lavori (inizialmente previsti per Ottobre) inizieranno la settimana prossima, abbiamo proposto una risoluzione congiunta FI - FdI che impegnava la giunta a riferire in commissione sull'andamento e sugli esiti dei lavori. Ciò ha mandato su tutte le furie i banchi della maggioranza che, di fronte alla nostra richiesta si è indignata dicendo che avevamo fatto uno "scivolone" e che facevamo soltanto "perdere tempo".

Di fronte a un intervento a microfono aperto, in particolare che si basava su dati totalmente errati, abbiamo capito che il problema non era certo il merito della questione, ma il fatto che la

minoranza si era "permessa" di svolgere quelli che sono i compiti di ogni consigliere comunale: indirizzo, informazione e ispezione. Il Sindaco Donnini è intervenuta in soccorso dei compagni di partito accusandoci in maniera scomposta di mettere in dubbio la buona fede e le competenze degli uffici tecnici. I cittadini sanno benissimo che ogni seduta consiliare viene registrata, quindi le parole del nostro primo cittadino possono essere FACILMENTE SMENTITE da chiunque dovesse avere la pazienza di spendere qualche minuto per verificare.

Quello che salta maggiormente all’occhio, non è tanto la mancanza di visione politica, ma l’incapacità di trasferire agli uffici competenti, gli indirizzi politici e le priorità per il territorio; e proprio agli uffici va la nostra solidarietà, perché seppur nell’incompetenza politica che contraddistingue questa amministrazione, riescono tra mille difficoltà a gestire le problematiche quotidiane.

Ricordiamo al Sindaco che siede sulla sedia per rappresentare anche i cittadini che non l'hanno votata e che, tramite i consiglieri di Fratelli d'Italia e Forza Italia chiedono rispetto delle regole e rappresentanza delle proprie istanze. Sta nel gioco delle parti che maggioranza e minoranza abbiano posizioni contrapposte, ma non accettiamo la delegittimazione e il tentativo di demolizione dell'avversario politico. Chi ha i numeri per amministrare lo faccia anche nel rispetto di tutti quei cittadini che dopo un anno e mezzo ancora aspettano i cambiamenti promessi nei primi 100 giorni".

FI - Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai

FdI - Fucecchio

Il Capogruppo Vittorio Picchianti

