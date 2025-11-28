"Gocciolio", a Certaldo la prima edizione del concorso oleario della Valdelsa

Attualità Certaldo
Si è conclusa con soddisfazione la prima edizione di "Gocciolio", la rassegna dei produttori del comprensorio, che ha visto anche lo svolgimento del primo concorso oleario dedicato alla valorizzazione dell’Olio Extra Vergine di Oliva promosso da Terra Di Valdelsa, tenutosi a Certaldo il 23 novembre.

La giuria tecnica ha decretato vincitrice assoluta l’azienda Villa Humbourg di Certaldo, premiata per un olio di eccellente qualità, capace di esprimere al meglio le caratteristiche sensoriali e l'armonia tipica della produzione locale.

Il panel di degustazione, appositamente istituito per l'occasione, è stato presieduto dall'agronomo Silvano Bandinelli e composto dagli esperti assaggiatori Andrea Nencioni e Matteo Nutini. Il loro meticoloso lavoro di valutazione ha individuato nell'olio prodotto da Villa Humbourg il profilo di maggiore pregio.

La cerimonia di premiazione si è svolta all’interno della storica Ex Chiesa di San Tommaso e Prospero che conserva il tabernacolo dei Giustiziati.

Il prestigioso riconoscimento – un'esclusiva realizzazione in ceramica prodotta da Artesia – è stato consegnato nelle mani della Signora Ludovica Profous, titolare di Villa Humbourg.

A conferire il premio sono stati il Vicesindaco del Comune di Certaldo, Simone Scardigli, unitamente ai rappresentanti dell'Associazione "Terra di Valdelsa", promotrice dell'iniziativa: la Presidente Elisabetta Bardi e il Segretario Alessio Berni.

"Questa prima edizione di 'Gocciolio' ha dimostrato in modo evidente il livello qualitativo raggiunto dagli olivicoltori del nostro territorio", ha commentato il Vicesindaco Scardigli che ha precisato: "Celebrare questo successo in un luogo simbolo come la ex Chiesa di San Tommaso e Prospero sottolinea come l'olio, sia non solo un prodotto agricolo, ma un vero e proprio elemento identitario e culturale del nostro comprensorio".

L'evento che ha coinvolto esclusivamente la partecipazione delle aziende della zona, ha posto le basi per fare di "Gocciolio" un appuntamento fisso e un punto di riferimento per l'eccellenza olearia del territorio.

