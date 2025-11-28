Incidente in A11 tra Pistoia e Prato, code in entrambe le direzioni

(Foto Muoversi in Toscana)
Incidente lungo l'autostrada A11 Firenze-Mare intorno alle 13 di oggi, venerdì 28 ottobre. Secondo quanto riporta il portale regionale Muoversi in Toscana la dinamica riguarderebbe un salto di carreggiata al km 19, nel tratto tra Pistoia e Prato. Più mezzi sarebbero rimasti coinvolti. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze e un'automedica inviate dal 118, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.
Registrate code in entrambe le direzioni: nell'ultimo aggiornamento delle 13.31 sono 5 i chilometri di coda verso Firenze e 2 i chilometri di coda verso Pisa.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
