'La Chiave del Mistero', una serata alla Vela di Avane

L’Associazione Turistica Pro Loco Empoli presenta “La Chiave del Mistero”, un evento unico dedicato al fascino dell’investigazione e alla curiosità di scoprire la verità dietro una scena del crimine. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 19:30, nei locali della Vela-Margherita Hack ad Avane, in via Magolo 32.

La serata proporrà un vero e proprio viaggio nell’arte dell’indagine, grazie a un minispettacolo che ricostruirà una scena del crimine da analizzare e interpretare. E i cui protagonisti sono soci e simpatizzanti dell’Associazione turistica Pro Empoli. Il testo dell’evento è ideato da Rossana Ragionieri, presidente della Pro Loco Empoli, che guiderà i partecipanti insieme a Luca Gorrone, già dirigente della Polizia di Stato al Commissariato di Empoli e appassionato di giochi investigativi. A rendere la serata ancora più speciale sarà la cena preparata dall’Associazione “Noi da Grandi”, che accompagnerà il percorso investigativo con un menù pensato per l’occasione.

Vista la natura dell’iniziativa e il numero limitato di posti, la prenotazione è fortemente consigliata.

Prenotazioni e informazioni si possono fare chiamando questi numeri:

· Daniela: 339 6449363

· Sonia: 333 6657003

· Paolo: 324 6909024

L’invito è aperto a tutti: gruppi di amici, famiglie, appassionati di gialli e chiunque voglia vivere un’esperienza originale e coinvolgente. Sei pronto a raccogliere la sfida? La chiave del mistero ti aspetta ad Avane.

Fonte: Ufficio stampa

