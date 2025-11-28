Nuovi mezzi e divise per la municipale di San Miniato, che arriva a 22 unità

Il Comune di San Miniato compie un passo importante nel percorso di modernizzazione e rafforzamento della Polizia Locale. L’amministrazione ha infatti portato a termine l’adeguamento dei mezzi in dotazione e delle divise alla normativa regionale toscana, un intervento necessario per garantire uniformità, riconoscibilità e maggiore efficienza nell’attività quotidiana degli agenti. Il parco mezzi è stato aggiornato secondo gli standard richiesti dalla Regione, così come l’intero set di divise operative, studiato per assicurare funzionalità e sicurezza.

Oltre a questo, il Comune ha anche raggiunto un traguardo particolarmente significativo: il completamento dell’organico della Polizia Locale, che oggi conta 22 unità, compreso il comandante Dario Pancanti, coprendo integralmente la dotazione prevista. Un risultato che rappresenta un investimento concreto nella sicurezza e nella qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Avere un corpo a pieno organico significa poter garantire una presenza più capillare sul territorio, una migliore organizzazione delle pattuglie e una maggiore efficacia nello svolgimento dei servizi, dal controllo del traffico alla tutela dell’ambiente, dalla sicurezza stradale ai compiti di prossimità. Un numero adeguato di agenti permette infatti di rispondere con tempestività alle esigenze dei cittadini, programmare interventi più mirati e aumentare la capacità operativa complessiva del servizio.

«Abbiamo completato un percorso su cui abbiamo creduto fin dall’inizio del mandato: investire sulla Polizia Locale significa investire sulla sicurezza e sul benessere della nostra comunità - commentano il sindaco Simone Giglioli, la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi con delega alla Polizia Locale e l’assessore al personale Giacomo Gozzini -. L’adeguamento alle normative regionali e il completamento dell’organico rappresentano un investimento concreto nella sicurezza e nella qualità dei servizi per i cittadini. Dotare gli agenti degli strumenti necessari, aggiornarne le dotazioni e garantire una squadra finalmente al completo significa poter operare con maggiore efficienza, presenza e capacità di intervento. È un passo importante per il nostro territorio e per la comunità sanminiatese, frutto di un lavoro amministrativo costante e condiviso. Continueremo a investire sulla Polizia Locale e sul personale, affinché il servizio sia sempre più moderno, preparato e vicino alle esigenze dei cittadini».

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa