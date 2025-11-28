Portano a riparare i propri gioielli ma non li ricevono indietro: due imprenditori denunciati

Alcuni clienti avrebbero portato a riparare i propri gioielli ma non li avrebbero ricevuti indietro. Per questo, al termine delle indagini i carabinieri hanno denunciato due imprenditori, ritrovando nella loro disponibilità i preziosi che saranno restituiti ai legittimi proprietari non appena sarà autorizzata la consegna dall'autorità giudiziaria. La vicenda arriva dall'Isola d'Elba e gli approfondimenti sono scattati dopo che tre residenti nel mese di ottobre hanno presentato denuncia. Dal contenuto di quest'ultime, come spiega l'Arma in una nota, è emerso che i clienti avrebbero consegnato per interventi di riparazione e manutenzione vari monili pregiati di loro proprietà a una gioielleria, attiva qualche anno fa all'Elba. Secondo quanto ricostruito i gioielli non sarebbero però mai stati restituiti ai proprietari, fino a quando l'esercizio è risultato cessato e i titolari si sarebbero resi irreperibili.

Le parti offese si sono così rivolte ai carabinieri che, dalle risultanze emerse, hanno denunciato in stato di libertà due imprenditori fra loro soci-proprietari dell'impresa, che è risultata avere sede legale a Piombino, con l'accusa di appropriazione indebita. I militari hanno eseguito mirati accertamenti che hanno portato al rinvenimento dei gioielli, nella disponibilità degli imprenditori, che saranno presto restituiti ai legittimi proprietari.

