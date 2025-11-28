Protezione Civile in Diretta: a Radio Lady si parla della rimozione della seconda bomba nel cantiere del Ferruccio

Nuovo appuntamento con 'Protezione Civile' in diretta su Radio Lady 97.7. Ospiti della puntata di oggi, 28 novembre, Alessandro Annunziati, dirigente della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, e Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi e delegata alla Protezione Civile dell’Unione.

Al centro dell’appuntamento odierno c’è il secondo ordigno rinvenuto al cantiere Ferruccio: è ormai ufficiale la data della rimozione, fissata per il 18 gennaio 2026, un’operazione che – come già avvenuto lo scorso 7 settembre in occasione del despolettamento del primo ordigno – coinvolgerà una parte consistente della popolazione (circa 4700 riferisce Annunziati) del Comune di Empoli e una porzione del territorio di Vinci. Il lavoro della Protezione Civile sarà ancora una volta fondamentale nel coordinamento dell’evento e, come ha sottolineato Annunziati, l’esperienza del primo intervento rappresenterà una risorsa preziosa per affrontare questa nuova situazione.

L'intervista su Radio Lady

"Siamo di nuovo alle prese con la necessità di evacuare l’area nel giorno in cui verranno effettuate le operazioni di despolettamento - spiega Alessandro Annunziati -. La Prefettura, che ha aperto il Centro di coordinamento dei soccorsi in modo preventivo rispetto all’evento, ha individuato - di concerto con tutti gli attori coinvolti – il 18 gennaio come data per procedere. Dopo essere stata spostata alla cava di Calenzano, la bomba verrà fatta brillare, come accaduto lo scorso 7 settembre. Stiamo avviando la redazione dei piani di evacuazione: non abbiamo elementi per cambiare un modello operativo che ha funzionato e che ci è stato riconosciuto anche a livello regionale come efficace. Lo riutilizzeremo".

La sindaca Rossetti, ricorda che "nonostante l’evento riguardi i cittadini di due comuni, Empoli e Vinci, le cui amministrazioni d'ora in poi faranno come l'altra volta comunicazioni capillari e puntuali avvicinandosi al 18 gennaio, l’organizzazione verrà gestita come Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa. Tutto ciò grazie all'unione delle forze del volontariato che saranno, impegnate non solo nella giornata del 18 ma anche nei preparativi: dalla campagna informativa alla presenza nei punti strategici. Il 18 gennaio sarà pieno inverno, quindi, a differenza di settembre, non sarà facile per le persone approfittare della bella stagione per trascorrere altrove il tempo dell’evacuazione. Dovremo quindi prendere alcuni accorgimenti aggiuntivi».

Buona, nella precedente occasione, la gestione delle evacuazioni delle varie strutture, dai centri di accoglienza alle RSA. Anche su questo fronte, l’intenzione è procedere con lo stesso schema.

"Per quanto riguarda i centri di accoglienza a Empoli e Vinci - spiega Annunziati - pensiamo di riproporre le medesime aree e gli stessi allestimenti. Tuttavia, come ricordava la sindaca, dovremo valutare come la stagione invernale inciderà sul modello. Per l’attivazione delle RSA, come Unione siamo già in contatto con SDS e USL. Questa volta partiamo avvantaggiati: i problemi incontrati durante la precedente evacuazione ora li conosciamo e possiamo anticiparli, soprattutto nella gestione dei soggetti fragili. Abbiamo chiaro il ruolo che dobbiamo avere e anche il rapporto tra USL, SDS, Protezione Civile e 112 è ormai delineato. Tutto il lavoro svolto in occasione dell’altro ordigno è diventato uno strumento nella ‘cassetta degli attrezzi’ della Protezione Civile. Siamo fiduciosi che molte cose non possano che migliorare, e cercheremo di migliorare ciò che serve".

Quando sarà disponibile il piano di evacuazione? Annunziati precisa che "l’impegno è quello di trasmettere alla Prefettura, entro il 19 dicembre, le proposte di piano. Una volta ricevuta la validazione, potranno essere comunicate ufficialmente. Pensiamo, in quei giorni, di procedere con le prime informazioni e, nell’imminenza del Natale, di avviare una campagna più ampia. Poiché il modello di comunicazione ha funzionato la scorsa volta, lo replicheremo: volantini con istruzioni e indicazioni chiare".

In chiusura, la sindaca Rossetti rivolge un ringraziamento a tutte le realtà coinvolte: «Vogliamo ringraziare tutte le forze di volontariato dei nostri undici comuni, perché saranno tutte impegnate. È un sistema di coordinamento importante. Un ringraziamento particolare va a Monica Salvadori e a tutto l’ufficio tecnico guidato da Alessandro Annunziati, insieme alle nostre associazioni, che stanno potenziando l’intero sistema. Sono operazioni in cui non ci si improvvisa: ci si arriva per gradi. Ringrazio anche tutte le forze dell’ordine, gli operatori e la Polizia municipale dell’Unione. Siamo stati anche in Regione con la Prefettura, affinché questo modello di coordinamento possa diventare un riferimento per altre realtà. Senza il lavoro costruito negli anni con il volontariato, tutto questo non sarebbe possibile».

L’invito finale è quello a seguire i canali ufficiali della Protezione Civile e il consueto appuntamento settimanale su Radio Lady per rimanere aggiornati in vista del 18 gennaio.

