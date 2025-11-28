Rebirth Day e Festa della Toscana a Vinci, gli studenti del comprensivo protagonisti di "Educare alla Pace"

Il Rebirth Day di Vinci, in sinergia con la Festa della Toscana 2025, laboratorio di Pace e creatività che parte dai giovani e dialoga con il mondo. Mentre gli studenti di Vinci realizzano una perfomance ispirata al Terzo Paradiso nella Piazza del Castello, la recente installazione dell’artista di fama mondiale Michelangelo Pistoletto si interfaccia con le Piramidi di Giza in Egitto: un incontro simbolico tra due rappresentazioni di eternità, le Piramidi, monumenti immortali dell’antichità, e il Terzo Paradiso, segno universale di responsabilità e rinascita, invito ad immaginare un l’inizio di una nuova Umanità.

L’iniziativa organizzata dall’Istituto Comprensivo di Vinci, con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, s’inserisce pienamente nella cornice celebrativa della Festa della Toscana 2025 intitolata “Toscana: un ponte per la Pace”, rafforzandone il messaggio: la Toscana è terra di dialogo, di relazioni e di visioni che oltrepassano confini e generazioni.

All’interno di questa cornice istituzionale, prende vita il Progetto dell’ICVinci “Educare alla Pace: Leonardo, Picasso, Pistoletto” 2025 che vede gli studenti protagonisti attivi nella costruzione di una cultura della Pace. Il Progetto è ideato e curato, sempre con varianti creative dal 2013 ad oggi, dalla Prof.ssa Patrizia Vezzosi Ambasciatrice del Terzo Paradiso.

L’evento, sabato 29 novembre (Qui il programma) si aprirà alle 9.00 a Vinci presso la Biblioteca Leonardiana con il saluto della Dirigente dell’ICVinci Tamara Blasi, del Sindaco di Vinci Daniele Vanni e dell’Assessora alle Politiche sulla Pace Mila Chini. Alle 9.30 la Prof.ssa Patrizia Vezzosi con una rappresentanza degli studenti dell’ICVinci presenterà il Progetto “Educare alla Pace: Leonardo, Picasso, Pistoletto”. Durante l’incontro verrà trasmesso un video-messaggio di Manish Paul, ex studente dell’IC Vinci, il cui disegno con la Colomba della Pace di Picasso che porta nel becco il simbolo del Terzo Paradiso (anziché il rametto di olivo) è stato scelto da Michelangelo Pistoletto come icona della sua Mostra “La Pace Preventiva” a Palazzo Reale a Milano 2023 e della sua Candidatura a Nobel per la Pace 2025. Alle 10.00 gli studenti, in Piazza del Castello, daranno vita ad una performance collettiva ispirata al Terzo Paradiso con il passaparola della Regola d’Oro: “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”.

L’azione degli studenti è una dimostrazione concreta del tema regionale “Toscana: un ponte per la Pace” nonché un ponte ideale, dalle colline di Vinci in Toscana al deserto di Giza in Egitto dove l’Arte contemporanea di Michelangelo Pistoletto esprime la sua funzione educativa, etica e sociale.

Patrizia Vezzosi, ideatrice e responsabile del Progetto "Educare alla Pace Leonardo, Picasso, Pistoletto ICVinci", ambasciatrice del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto

Notizie correlate