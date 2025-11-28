Un simbolo della pace in legno di fronte al municipio a Empoli

Attualità Empoli
Da Monterappoli a Empoli, fino ad arrivare all’ingresso del palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41. La creazione in legno quale testimonianza visiva e concreta per la sua forma del simbolo della Pace, dà alcuni giorni è visibile dove solitamente veniva allestito l’albero di Natale addobbato con un ‘fatto a mano’ prezioso.

La rappresentazione artistica è stata realizzata in legno dalle donne della piccola biblioteca di Monterappoli: un lavoro minuzioso, tappezzata di 300 mattonelle granny lavorate all’uncinetto, punto dopo punto, mai uguali, diversi, a maglia alta e maglia bassa con filo colorato, arancione, rosso e blu. Un ‘punto’ semplice capace di realizzare un’opera d’arte collettiva che unisce persone e culture. Ogni mattonella è ricamata e quelle ‘differenze’ costruiscono un insieme che vuole rappresentare l’unione, la sintonia, e… la Pace.

Ormai da anni le donne della piccola biblioteca di Monterappoli si ingegnano per promuovere creazioni artistiche con l’uncinetto al fine di abbellire il paese oltre che a creare il senso di comunità. All'installazione è possibile lasciare anche riflessioni e pensieri di Pace.

E come augurio di Natale per tutte e tutti i monterappolesi, sempre grazie alle mani esperte di queste donne, è stato realizzato un albero tappezzato di tutte queste ‘piastrelle della nonna’ fatte all’uncinetto dai colori sgargianti che di sera viene illuminato.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

